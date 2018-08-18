Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.
somilitark написав:У меня куча хороших знакомых футбольных фанатов,так вот сейчас они все держатся вместе,примерно 8 человек,самому старшему примерно 36,все перебрались в Вроцлав,там выше расценки за труд,ближе к немецкой границе,снимают на долгострок большую квартиру,переодически ездят домой,один встречается с девушкой,у другого подруга недавно родила,ещё один женат,но детей уже года 4 нет,остальные холостяки,так вот ни у кого нет даже мыслей жить там постоянно,заработать да,они все на стройках работают,но на разных фирмах и объектах,з.п. 16-18 злотых в час,работают много,от 250 часов в месяц. Автобус примерно 700-800 гривен домой,у многих есть авто,но не едут,говорят платные дороги в Польше бесят,дольше на границе и можно выпить пива,а не шуровать часов 14 подряд,да и по деньгам не особо сэкономишь. Так вот,может у меня не правильные знакомые,но все хотят жить в Украине,хотят любить наших девочек,хотят тут организовать бизнес,копят на стартовый капитал. Уедут конечно многие,но когда тебе за 50,что там делать? Так что не нагнетайте,за кордоном работают очень многие,но из тех с кем общался,то ни у кого не было твёрдого желания там жить на старости,заработать да,доживать однозначно НЕТ. Так что,будут ещё вводные для обвала или ракеты?
У нас с тобой просто разные знакомые. Племянник будет врачом, и возвращаться в свои Черкассы он не собирается. Хотя мог бы, парень толковый. На взятки стал бы реальным игроком на рынке кржн. У двоих сотрудников сыновья уехали - нью-йорк, варшава, и возвращаться не собираются, ай-ти и бизнес. Из моего окружения за 20 лет одна пара осталась дома, остальные - канада, франция, германия. Правда они не строители (без обид). А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать
striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.
striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.
vano80 написав:А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать
Думаете, что со снижением % ставки по ипотеке упадёт спрос и платежи за аренду? Нет, скорее просто вырастут цены на недвижимость из-за кредитного мультипликатора, тогда как платеж за аренду останется примерно таким же.
Тоже самое касается и стоимости земли
Востаннє редагувалось Sinica в Вів 18 лют, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.