somilitark написав:

У меня куча хороших знакомых футбольных фанатов,так вот сейчас они все держатся вместе,примерно 8 человек,самому старшему примерно 36,все перебрались в Вроцлав,там выше расценки за труд,ближе к немецкой границе,снимают на долгострок большую квартиру,переодически ездят домой,один встречается с девушкой,у другого подруга недавно родила,ещё один женат,но детей уже года 4 нет,остальные холостяки,так вот,но на разных фирмах и объектах,з.п. 16-18 злотых в час,работают много,от 250 часов в месяц.Автобус примерно 700-800 гривен домой,у многих есть авто,но не едут,говорят платные дороги в Польше бесят,дольше на границе и можно выпить пива,а не шуровать часов 14 подряд,да и по деньгам не особо сэкономишь.Так вот,,хотят любить наших девочек,хотят тут организовать бизнес,копят на стартовый капитал.Уедут конечно многие,но когда тебе за 50,что там делать?Так что не нагнетайте,за кордоном работают очень многие,но из тех с кем общался,то ни у кого не было твёрдого желания там жить на старости,заработать да,доживать однозначно НЕТ.Так что,будут ещё вводные для обвала или ракеты?