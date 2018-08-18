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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3002300330043005

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 55
Вже навіть перевищили
42%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:29

  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html

мегажЫр)) 2 терассы по 100 метров и выхлоп из под всех жильцов бонусом :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:29

  airmax78 написав:Видимо у собственника начались серьезные терки с ОСМД.


я когда то смотрел
документы чистые, все ок. официально нежилое изначально от застройщика.
единственный минус - этаж идти пешком надо.
зато вид частично на родину мать)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:43

  PS4 написав:26.5% это что много?

Это что - троллинг?
Нет, блин, это мелочь. Какие-то несчастные 26,5%.
Так себе и представляю продавца, выставляющего объект за 245 тысяч, но в принципе готового продать за 180. :?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:46

  Dimar написав:
  PS4 написав:26.5% это что много?

Это что - троллинг?
Нет, блин, это мелочь. Какие-то несчастные 26,5%.
Так себе и представляю продавца, выставляющего объект за 245 тысяч, но в принципе готового продать за 180. :?

когда надо продать и не 26.5% скинешь;)
PS4
 
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