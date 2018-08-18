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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:29
airmax78 написав:
Видимо у собственника начались серьезные терки с ОСМД.
я когда то смотрел
документы чистые, все ок. официально нежилое изначально от застройщика.
единственный минус - этаж идти пешком надо.
зато вид частично на родину мать)
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PS4
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:43
PS4 написав:
26.5% это что много?
Это что - троллинг?
Нет, блин, это мелочь. Какие-то несчастные 26,5%.
Так себе и представляю продавца, выставляющего объект за 245 тысяч, но в принципе готового продать за 180.
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Dimar
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:46
Dimar написав: PS4 написав:
26.5% это что много?
Это что - троллинг?
Нет, блин, это мелочь. Какие-то несчастные 26,5%.
Так себе и представляю продавца, выставляющего объект за 245 тысяч, но в принципе готового продать за 180.
когда надо продать и не 26.5% скинешь;)
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PS4
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