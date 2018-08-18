Додано: Вів 18 лют, 2020 15:39

vano80 написав:

У нас с тобой просто разные знакомые.

Племянник будет врачом, и возвращаться в свои Черкассы он не собирается. Хотя мог бы, парень толковый. На взятки стал бы реальным игроком на рынке кржн.

У двоих сотрудников сыновья уехали - нью-йорк, варшава, и возвращаться не собираются, ай-ти и бизнес.

Из моего окружения за 20 лет одна пара осталась дома, остальные - канада, франция, германия. Правда они не строители (без обид).

А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать У нас с тобой просто разные знакомые.Племянник будет врачом, и возвращаться в свои Черкассы он не собирается. Хотя мог бы, парень толковый. На взятки стал бы реальным игроком на рынке кржн.У двоих сотрудников сыновья уехали - нью-йорк, варшава, и возвращаться не собираются, ай-ти и бизнес.Из моего окружения за 20 лет одна пара осталась дома, остальные - канада, франция, германия. Правда они не строители (без обид).А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать

Очень мало примеров хорошо устроиться там и прилично зарабатывать,как не слушаешь мировые новости,то упал в Афгане недавно молдавский вертолёт,пилоты наши,сбили в Анголе самолёт,пилоты наши,задержали круизный лайнер,обслуживающий персонал 25 человек наши,они явно не отдыхающие.Да возможно 1% супер крутых гастеров останутся там,выплатят за 30 лет ипотеку,но 99% это нищеброды по мировым меркам,они нужны пока есть молодость и крепкое здоровье,им там реально нечего делать по деньгам,когда молодость пройдёт,придётся на старость возвращаться.У меня есть один знакомый,он массажист на круизном лайнере(Швеция -Польша),купил квартиру в ипотеку в Гданьске,100 000 евро,примерно 50 квадратов,очень старый дом,но климат говорит там отвратительный,грит выплачу кредит,потом ближе к пенсии продам и обратно к нам,хочет сейчас купить участок где-то в районе Железного Порта и построить в перспективе пансион для отдыхающих и там провести старость,зимой путешествуя.Жена наша,есть маленький ребёнок,ему примерно 38,но планы у него только связаны с Украиной.Да у меня другие знакомые,выходит патриоты,вот вспоминал и сам удивился.Так что ракеты конечно у нас не будет,но и обвалов тоже быть не должно,боковик с плавным увеличением цен на величину долларовой инфляции.