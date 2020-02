Додано: Вів 18 лют, 2020 15:37

Serg-ik написав: somilitark написав: а понтовик полетит на лазурный берег. а понтовик полетит на лазурный берег. ...и через три дня умрёт от счастья ...и через три дня умрёт от счастья



Не можу втриматись..



Ну от навіщо кидати какаху? Чувак все адекватно описав, ні - треба і тут хоч трохи піднас.ати... Не можу втриматись..Ну от навіщо кидати какаху? Чувак все адекватно описав, ні - треба і тут хоч трохи піднас.ати...

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

