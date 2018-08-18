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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3003300430053006

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 55
Вже навіть перевищили
42%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:а понтовик полетит на лазурный берег.
...и через три дня умрёт от счастья
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:37

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:а понтовик полетит на лазурный берег.
...и через три дня умрёт от счастья


Не можу втриматись..

Ну от навіщо кидати какаху? Чувак все адекватно описав, ні - треба і тут хоч трохи піднас.ати... :?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:39

  vano80 написав:
У нас с тобой просто разные знакомые.
Племянник будет врачом, и возвращаться в свои Черкассы он не собирается. Хотя мог бы, парень толковый. На взятки стал бы реальным игроком на рынке кржн.
У двоих сотрудников сыновья уехали - нью-йорк, варшава, и возвращаться не собираются, ай-ти и бизнес.
Из моего окружения за 20 лет одна пара осталась дома, остальные - канада, франция, германия. Правда они не строители (без обид).
А ракета будет, куда же она денется, деньги надо же куда то пристраивать. Просто на месте нынешних лендлордов я бы не очень приветствовал дешевую ипотеку. Мало ли, вдруг арендаторы смогут ее оплачивать :mrgreen:

Очень мало примеров хорошо устроиться там и прилично зарабатывать,как не слушаешь мировые новости,то упал в Афгане недавно молдавский вертолёт,пилоты наши,сбили в Анголе самолёт,пилоты наши,задержали круизный лайнер,обслуживающий персонал 25 человек наши,они явно не отдыхающие.
Да возможно 1% супер крутых гастеров останутся там,выплатят за 30 лет ипотеку,но 99% это нищеброды по мировым меркам,они нужны пока есть молодость и крепкое здоровье,им там реально нечего делать по деньгам,когда молодость пройдёт,придётся на старость возвращаться.
У меня есть один знакомый,он массажист на круизном лайнере(Швеция -Польша),купил квартиру в ипотеку в Гданьске,100 000 евро,примерно 50 квадратов,очень старый дом,но климат говорит там отвратительный,грит выплачу кредит,потом ближе к пенсии продам и обратно к нам,хочет сейчас купить участок где-то в районе Железного Порта и построить в перспективе пансион для отдыхающих и там провести старость,зимой путешествуя.Жена наша,есть маленький ребёнок,ему примерно 38,но планы у него только связаны с Украиной.
Да у меня другие знакомые,выходит патриоты,вот вспоминал и сам удивился.
Так что ракеты конечно у нас не будет,но и обвалов тоже быть не должно,боковик с плавным увеличением цен на величину долларовой инфляции.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49

  Serg-ik написав:
  plugatyrev написав:2 терассы по 100 метров и выхлоп из под всех жильцов бонусом

Надо быть оптимистом. Ищем Юру-теплотехника, башляем за техническое решение по использованию тепла , которое выходит из этих вентканалов и никакое отоплени не нужно

Ага, и бонусом выхлопы из вентиляции паркинга + спортзала ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:07

  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав:
  plugatyrev написав:2 терассы по 100 метров и выхлоп из под всех жильцов бонусом

Надо быть оптимистом. Ищем Юру-теплотехника, башляем за техническое решение по использованию тепла , которое выходит из этих вентканалов и никакое отоплени не нужно

Ага, и бонусом выхлопы из вентиляции паркинга + спортзала ;)

Я бывал на "террасах" на которые выходят вентканалы. Ну там реально есть запах. При чем в зависимости от направления ветра он может тебя застать в самом неожиданном месте. Поэтому, конечно, на настоящей террасе никаких вентканалов быть не должно. Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.
Хотя, в Эйнштейне две квартиры с такими террасами от застройщика ушли по 60К за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:10

  airmax78 написав:Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.

А если нахлобучить на каналы трубы еще метров на 5-6 вверх?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Ну от навіщо кидати какаху?

настроение подпортилось

Державне бюро розслідувань повідомляє, що з "ФК" Житло-капітал", що виступає фондом фінансування будівництва об'єктів "Укрбуду , за 2016-2019 роки виведено понад 180 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних фізичних осіб.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/18/657182/


Крепкая гривна сделала жилье в новостройках слишком дорогим в пересчете на доллары. Поэтому многие потенциальные покупатели, которые хранят сбережения в валюте, решили отложить новоселье до лучших времен или же ушли на вторичку. Громкие скандалы на строительном рынке, к примеру, с компанией Укрбуд, только ускорили эту тенденцию.

https://strana.ua/articles/analysis/250 ... -hodu.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я бывал на "террасах" на которые выходят вентканалы. Ну там реально есть запах.

я бывал возле Макдональдса-от него всегда идёт запах. Обхожу стороной
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:21

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.

А если нахлобучить на каналы трубы еще метров на 5-6 вверх?

Это будет прилично денег стоить. Думаю, вильнолюди либо предпочтут дышать выхлопом и ходить в гости к тем соседям у которых сегодня готовится что-то вкусненькое. Либо продадут эту мастерскую как "эксклюзивную квартиру с огромной террасой".
airmax78
 
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