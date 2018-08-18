...и через три дня умрёт от счастья
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:37
Не можу втриматись..
Ну от навіщо кидати какаху? Чувак все адекватно описав, ні - треба і тут хоч трохи піднас.ати...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:39
Очень мало примеров хорошо устроиться там и прилично зарабатывать,как не слушаешь мировые новости,то упал в Афгане недавно молдавский вертолёт,пилоты наши,сбили в Анголе самолёт,пилоты наши,задержали круизный лайнер,обслуживающий персонал 25 человек наши,они явно не отдыхающие.
Да возможно 1% супер крутых гастеров останутся там,выплатят за 30 лет ипотеку,но 99% это нищеброды по мировым меркам,они нужны пока есть молодость и крепкое здоровье,им там реально нечего делать по деньгам,когда молодость пройдёт,придётся на старость возвращаться.
У меня есть один знакомый,он массажист на круизном лайнере(Швеция -Польша),купил квартиру в ипотеку в Гданьске,100 000 евро,примерно 50 квадратов,очень старый дом,но климат говорит там отвратительный,грит выплачу кредит,потом ближе к пенсии продам и обратно к нам,хочет сейчас купить участок где-то в районе Железного Порта и построить в перспективе пансион для отдыхающих и там провести старость,зимой путешествуя.Жена наша,есть маленький ребёнок,ему примерно 38,но планы у него только связаны с Украиной.
Да у меня другие знакомые,выходит патриоты,вот вспоминал и сам удивился.
Так что ракеты конечно у нас не будет,но и обвалов тоже быть не должно,боковик с плавным увеличением цен на величину долларовой инфляции.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49
Ага, и бонусом выхлопы из вентиляции паркинга + спортзала
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:07
Я бывал на "террасах" на которые выходят вентканалы. Ну там реально есть запах. При чем в зависимости от направления ветра он может тебя застать в самом неожиданном месте. Поэтому, конечно, на настоящей террасе никаких вентканалов быть не должно. Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.
Хотя, в Эйнштейне две квартиры с такими террасами от застройщика ушли по 60К за метр.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:10
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
настроение подпортилось
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я бывал возле Макдональдса-от него всегда идёт запах. Обхожу стороной
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:21
Это будет прилично денег стоить. Думаю, вильнолюди либо предпочтут дышать выхлопом и ходить в гости к тем соседям у которых сегодня готовится что-то вкусненькое. Либо продадут эту мастерскую как "эксклюзивную квартиру с огромной террасой".
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