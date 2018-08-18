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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3004300530063007

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 55
Вже навіть перевищили
42%
23
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:37

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:кому там видов не хватало - 138 квадратов с потолками 4,5м всего за 110 000. Трибека сделала б 2 уровня и сверху еще курятничек примостила. Дарю, бутылку можно отправить по старым реквизитам.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pomeschen ... FLuLA.html

Спорное помещение. Очень. Дом - так себе, в дупе Оболони. 2 этажа пешочком подниматься. Вроде терраса, но на нее выходят вентканалы всех квартир. Запахи на этой террасе временами будут те еще. Ну и вида особого нет - опять же потому что терраса - вид в пол террасы и на небо. Ну и круглые помещения - мечта дизайнера, мебельщика, плиточника - всех мечта.

В дупе оболони? А где тогда ЖК Медовый, Оранж и другой шлак... А еще док32 там место жестяк

По ценам ясно что рокета прилетела только на супер эконом до 50000$, там да, было 25-30, сейчас 40-50000$.

А варианты за 100000$ как были 2 года назад так и остались.


Рокета прилетела на то, что можно и имеет смысл сдавать. Как, кому и за сколько сдать ЭТО???? :shock:
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:43

  rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.

Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:45

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.

Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.


Ну - якщо офіційно і мінімум необхідного стажу набрати , оформити пенсію польську - і жити в Україні ... То чому б і ні ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Как, кому и за сколько сдать ЭТО????

Креативнее надо мыслить.
После решения проблемы отопления , делаем ремонт и сдаём в аренду творческим людям, например для съёмок ситкома "А моя любовь живёт на 25-м этаже"...В теме уже был пример, как полуголые модели снимаются в новострое, а из дома напротив это наблюдают. Здесь такого не будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:53

  striped написав:
  xio13 написав:По ценам ясно что рокета прилетела только на супер эконом до 50000$, там да, было 25-30, сейчас 40-50000$.

А варианты за 100000$ как были 2 года назад так и остались.


Ну это вписывается в теорию Влада, что движ начинается с нижнего сегмента. Т.е. по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо??? Такое ощущение, что вся эта чиновьичья пи** глянула на Дубинского/Гордона/Притулу (?)/Трибеку и решили податься в лендлорды, пока еще родители живы и есть на кого вешать свои подъезды.


"Вот и ответ..."(с):
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -v-ukrainu

НБУ назвал ТОП-5 стран по денежным переводам в Украину

По предварительным оценкам Нацбанка, в прошлом году в Украину перевели в 20 раз больше денег, чем из страны
В 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) в Украину из-за границы составил почти $12 млрд, за ее пределы - почти $0,6 млрд в эквиваленте.

По данным Национального банка Украины, из этих денег через системы перевода средств в Украину поступило почти $2,3 млрд (почти пятая часть всех частных переводов); из Украины - почти $0,4 млрд в эквиваленте.

По переводам в Украину лидируют поступления из США - 18%, Израиля - 14%, Италии - 9%, России - 7%, Польши - 7%. Доля переводов из других 219 стран составляет 45%.

Из Украины деньги переводили в основном в Россию - 31%, Грузию - 11%, Азербайджан - 6%, Китай - 5%, Узбекистан - 5%; в другие 195 стран - 42%.

rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:36

  asti написав:Итак, продолжаем мониторить ОЛХ:
За неделю количество предложений 1,2,3-х комнатных квартир увеличилось более чем на 1000, неделю назад их было 21507, а сегодня 22519, рост предложения был зафиксирован во всех ценовых диапазонах, кроме самого дешевого(25-35т), там количество предложений незначительно снизилось: было 1340, стало 1316. В диапазоне от 25 до 50 рост: было 5069 стало 5313. В "моем" диапазоне (1-2х от 2 эт от 28 до 68 тыс) также рост: было 7406/4426 стало 7831/4766. Далі буде...


Охохо, а Трайбека часу не втрачає! Молодець, шайтан! :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:50

  change_pm написав:
  asti написав:Итак, продолжаем мониторить ОЛХ:
За неделю количество предложений 1,2,3-х комнатных квартир увеличилось более чем на 1000, неделю назад их было 21507, а сегодня 22519, рост предложения был зафиксирован во всех ценовых диапазонах, кроме самого дешевого(25-35т), там количество предложений незначительно снизилось: было 1340, стало 1316. В диапазоне от 25 до 50 рост: было 5069 стало 5313. В "моем" диапазоне (1-2х от 2 эт от 28 до 68 тыс) также рост: было 7406/4426 стало 7831/4766. Далі буде...


Охохо, а Трайбека часу не втрачає! Молодець, шайтан! :)

А потому что не надо человека банить за его убеждения. Тем более что сегодня Сивохо запускает платформу примирения с Донбассом (считайте с Россией). Прошу администрацию сайта, в виде жеста доброй воли, досрочно освободить политзаключенных нашего форума!
А по сабжу: Трибека, судя по всему, увидел, что горизонт в иллюминаторе начал как-то подозрительно крениться - не выдержал и дернул рычаг катапульты. Но, я его предупреждал, что ему, отяжеленному десятками "бетонных пенисов"(с) чтобы мягко приземлиться нужно чтобы раскрылись все его парашюты по количеству пенисов. Успеют ли они все раскрыться до земли - это большой вопрос.
airmax78
 
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