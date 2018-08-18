striped написав:

xio13 написав: По ценам ясно что рокета прилетела только на супер эконом до 50000$, там да, было 25-30, сейчас 40-50000$.



А варианты за 100000$ как были 2 года назад так и остались. По ценам ясно что рокета прилетела только на супер эконом до 50000$, там да, было 25-30, сейчас 40-50000$.А варианты за 100000$ как были 2 года назад так и остались.

Ну это вписывается в теорию Влада, что движ начинается с нижнего сегмента. Т.е. по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?Лично у меня нет объяснений откуда взялись деньги на выкуп этого всего эконома в сегменте до 50К, если ипотеки еще не было, а возможности хомячить даже у Сержика уже нет. Откуда топливо??? Такое ощущение, что вся эта чиновьичья пи** глянула на Дубинского/Гордона/Притулу (?)/Трибеку и решили податься в лендлорды, пока еще родители живы и есть на кого вешать свои подъезды.