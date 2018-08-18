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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3005300630073008

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 56
Вже навіть перевищили
41%
23
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:29

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.

А если нахлобучить на каналы трубы еще метров на 5-6 вверх?

Это сложно сделать из-за сильной ветровой нагрузки, и просто так не получится, ну и если шквал сорвет такую пристройку, то вполне может высветиться уголовка за такой колхоз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:30

  hxbbgaf написав:Платформу примирения отложили, говорят.

На фоне сегодняшнего утреннего замеса, это звучало бы вообще удручающе. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:45

Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:54

  vano80 написав:У меня куча хороших знакомых футбольных фанатов,так вот сейчас они все держатся вместе,примерно 8 человек,самому старшему примерно 36,все перебрались в Вроцлав,там выше расценки за труд,ближе к немецкой границе,снимают на долгострок большую квартиру,переодически ездят домой,один встречается с девушкой,у другого подруга недавно родила,ещё один женат,но детей уже года 4 нет,остальные холостяки,так вот ни у кого нет даже мыслей жить там постоянно,заработать да,они все на стройках работают,но на разных фирмах и объектах,з.п. 16-18 злотых в час,работают много,от 250 часов в месяц.
Так вот,может у меня не правильные знакомые,но все хотят жить в Украине,хотят любить наших девочек,хотят тут организовать бизнес,копят на стартовый капитал.
Уедут конечно многие,но когда тебе за 50,что там делать?
Так что не нагнетайте,за кордоном работают очень многие,но из тех с кем общался,то ни у кого не было твёрдого желания там жить на старости,заработать да,доживать однозначно

У Вас те знакомые, просто они ещё не адаптировались. Через год они будут реже ездить домой. Через 2 года у них будут новые знакомые, новая работа и новые возможности. Кто-то устроится на более высокооплачиваемую работу и потянет за собой ещё кого-то, они разделятся на 2-3 компании и каждая пойдёт своим путём пересекаясь периодически, делясь опытом и помогая друг другу. Через 5 лет часть вернётся, а часть адаптируется и останется. Дайте время - оно всё расставит на свои места.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:00

  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Було в тумбочці 50 куе на 3к.
В тумбочці залишились ті ж самі 50 куе. На ту ж саму 3к.

1к в іпенях 41 куе.
Як з кийові вийде 3к з правильними кімнатами за 50 куе хз.


Дайош ппц і посильніше. По іншому питання не вирішити.

Зи. Жк севен 1к заряжають па 60 без ремонта і правильної кімнати. А в тумбочці лише 50.... і на 3к...
Сумно
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:12

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.

А если нахлобучить на каналы трубы еще метров на 5-6 вверх?


....Гулять так гулять - монтажной пеной задуть и сверху клумбу посадить! ЙЙЙЕЕЕССС!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:21

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.

Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.


Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы.
Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине.
Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:22

  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись, не в общагі ж, зручніше.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 18 лют, 2020 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:23

  xio13 написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..

Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:24

  hxbbgaf написав:
  xio13 написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..

Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.


Пропонуєте з Києва в Ірпінь на 8 ранку газувати кожень день на навчання?
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