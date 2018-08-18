|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:24
hxbbgaf написав: xio13 написав: Natt написав:
Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.
Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.
Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..
Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.
Пропонуєте з Києва в Ірпінь на 8 ранку газувати кожень день на навчання?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:38
hxbbgaf написав: xio13 написав: Natt написав:
Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.
Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.
Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..
Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.
В данном случае, Киев - это ипеня.
Кстати, а где ТАКИЕ в Киеве ПА 25-30 продаются? Дайте пять...нет, семь...восемь ...!!!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10341
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4438 раз.
- Подякували: 2340 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:46
Посмотрел на ОЛХ ценники в Ричмонде... Сижу рыдаю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33428
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 3845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:48
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:58
hxbbgaf написав: xio13 написав: Natt написав:
Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.
Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.
Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..
Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.
Ха!
В 2018 можна було купити цегляний 1к "хрущ" за вказану ціну. Ще й біля метро.
Нині таких цін немає.
Хіба що десь за Кільцевою дорогою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20997
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17677
|2847461
|
|
|463
|194085
|
|
|8
|10404
|
|