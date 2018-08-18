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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3006300730083009

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 56
Вже навіть перевищили
41%
23
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:24

  hxbbgaf написав:
  xio13 написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..

Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.


Пропонуєте з Києва в Ірпінь на 8 ранку газувати кожень день на навчання?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:38

  hxbbgaf написав:
  xio13 написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..

Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.


В данном случае, Киев - это ипеня. :mrgreen:
Кстати, а где ТАКИЕ в Киеве ПА 25-30 продаются? Дайте пять...нет, семь...восемь ...!!! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел на ОЛХ ценники в Ричмонде... Сижу рыдаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:48

Статья про серебряную милю
Интересненько
https://t.me/iv?url=https%3A%2F%2Fgdevk ... d0f1989bcd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:58

  hxbbgaf написав:
  xio13 написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..

Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.

Ха!
В 2018 можна було купити цегляний 1к "хрущ" за вказану ціну. Ще й біля метро.

Нині таких цін немає.

Хіба що десь за Кільцевою дорогою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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