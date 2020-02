Додано: Вів 18 лют, 2020 22:46

Первый написав: Natt написав: Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе. Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.



Було в тумбочці 50 куе на 3к.

В тумбочці залишились ті ж самі 50 куе. На ту ж саму 3к.



1к в іпенях 41 куе.

Як з кийові вийде 3к з правильними кімнатами за 50 куе хз.





Дайош ппц і посильніше. По іншому питання не вирішити.



Зи. Жк севен 1к заряжають па 60 без ремонта і правильної кімнати. А в тумбочці лише 50.... і на 3к...

Цікаво, чому в Первого пригорає за півкаклєти Сєржика?

