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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3006300730083009

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:11

модераторы есть на форуме???

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.

Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.


Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы.
Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине.
Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.

завязывайте уже флудить
у гастрика есть ветка про щуцинские ипеня, резвитесь там
реально притомили...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:40

  Frant написав:В 2018 можна було купити цегляний 1к "хрущ" за вказану ціну. Ще й біля метро.

Нині таких цін немає.

Хіба що десь за Кільцевою дорогою.

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... rrency=USD
Вот возле метро 28900 и торг:
https://www.olx.ua/obyavlenie/metro-che ... 55422c1dca
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:46

  Первый написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Було в тумбочці 50 куе на 3к.
В тумбочці залишились ті ж самі 50 куе. На ту ж саму 3к.

1к в іпенях 41 куе.
Як з кийові вийде 3к з правильними кімнатами за 50 куе хз.


Дайош ппц і посильніше. По іншому питання не вирішити.

Зи. Жк севен 1к заряжають па 60 без ремонта і правильної кімнати. А в тумбочці лише 50.... і на 3к...
Сумно

Цікаво, чому в Первого пригорає за півкаклєти Сєржика?
Жаба дуси?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:52

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:В 2018 можна було купити цегляний 1к "хрущ" за вказану ціну. Ще й біля метро.

Нині таких цін немає.

Хіба що десь за Кільцевою дорогою.

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... rrency=USD
Вот возле метро 28900 и торг:
https://www.olx.ua/obyavlenie/metro-che ... 55422c1dca

1к "хрущ" і "гостінка" - це різні типи квартири. В 1к "хрущі" немає де розвернутись, а в "гостінці" - нічим дихати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:54

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.

Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.


Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы.
Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине.
Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.

Я за 2,5 років роботи у Польщі матиму 200 злотих пенсії, така інфа від їх пенсійного фонда
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:57

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Мой совет вильнолюдям, покупающим "творческие мастерские" в расчете вылезти на крышу со своей террасой - обращайте внимание на вентканалы.

А если нахлобучить на каналы трубы еще метров на 5-6 вверх?


....Гулять так гулять - монтажной пеной задуть и сверху клумбу посадить! ЙЙЙЕЕЕССС!

а потім оформити вент канали під купол приватного храму імені першої палки і пресвятої порочної діви анжелы
:mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:42

  Frant написав:1к "хрущ" і "гостінка" - це різні типи квартири. В 1к "хрущі" немає де розвернутись, а в "гостінці" - нічим дихати.

Это чего же? Какие-то предрассудки. А в патриотиках всяких, где планировался еще больший муравейник чем в этих гостинках, есть чем? Некоторые гостинки даже больше хрущевок.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:45

Гетьманцов опять вдохновляется опытом Аргентины, валюта которой обвалилась в 20 раз за несколько лет.
Нас надихає приклад Аргентини, в якій також молодий президент прийшов до влади і закликав людей повернути гроші в країну.

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta ... chikuvaty/
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:58

  trololo написав:
  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:А если нахлобучить на каналы трубы еще метров на 5-6 вверх?


....Гулять так гулять - монтажной пеной задуть и сверху клумбу посадить! ЙЙЙЕЕЕССС!

а потім оформити вент канали під купол приватного храму імені першої палки і пресвятої порочної діви анжелы
:mrgreen:

Задуть пеной - была хорошая идея. И никого на крышу не пускать - типа частная собственность. "У этого лысого все документы есть"(с)
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