Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.
Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.
Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы. Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине. Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.
завязывайте уже флудить у гастрика есть ветка про щуцинские ипеня, резвитесь там реально притомили...
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rjkz написав:2. Если они такие патриоты Украины, то пусть задумаются - сейчас они в экономически активном возрасте, но работают в Польше и там-же платят налоги и отчисления. А в старости они приедут получать украинскую пенсию? С ними поделятся те, кто делал отчисления в ПФУ в Украине? С какого? В Польше пусть и получают.
Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.
Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы. Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине. Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.
Я за 2,5 років роботи у Польщі матиму 200 злотих пенсії, така інфа від їх пенсійного фонда
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/