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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3007300830093010

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:50

  hxbbgaf написав:Гетьманцов опять вдохновляется опытом Аргентины, валюта которой обвалилась в 20 раз за несколько лет.
Нас надихає приклад Аргентини, в якій також молодий президент прийшов до влади і закликав людей повернути гроші в країну.

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta ... chikuvaty/


Так це ж круто. Ти і всі твої знайомі працюють за мінзар, за нього будеш і працювати - нічого не зміниться. А от за золотце яке ти прикупив - зможеш купити в 20 разів більше. Профіт!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Памятаєш було 17 кгрн за квадрат при курсі 27...

С того времени:
курс стал 24,5.
Газ летом будет по 100 баксов.
Дизель в цене упал.
Поднялась официальная зарплата
Прекратился отток депозитов из банков на КРЖН
Изменились правила на рынке электроэнергии
Удовлетворили свою потребность в квартирах не менее 100 000 покупателей ( поправьте)
Расселилась новая парламентская братия

Как это отразится на цене?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:43

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Памятаєш було 17 кгрн за квадрат при курсі 27...

С того времени:
курс стал 24,5.
Газ летом будет по 100 баксов.
Дизель в цене упал.
Поднялась официальная зарплата
Прекратился отток депозитов из банков на КРЖН
Изменились правила на рынке электроэнергии
Удовлетворили свою потребность в квартирах не менее 100 000 покупателей ( поправьте)
Расселилась новая парламентская братия

Как это отразится на цене?


Якщо чорний птах не прилетить, то вам не сподобається. Котлета буде і далі сохнуть, а нерухомість рости в ціні. От така вона, реальність.

Чекаємо Трайбеку, він ще нам розкаже, як воно в рОкеті :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:02

  Serg-ik написав:Прекратился отток депозитов из банков на КРЖН
Мимо, падение курса доллара (т.е. обесценивание пачки франклинов перед гривной и бетонометрами) при падении % ставок по депозитам и ОВГЗ стимулирует переток франклинов в реальный сектор экономики, в т.ч. и те самые бетонометры.

17 кгрн за квадрат при курсі 27
Такие цены как раз и были, т.к. тогда люди не хотели расставаться со своим котлетами
Востаннє редагувалось Sinica в Сер 19 лют, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:10

  airmax78 написав:Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.


Що трапилось?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:при падении % ставок по депозитам и ОВГЗ стимулирует переток франклинов в реальный сектор экономики, в т.ч. и те самые бетонометры.

Пока не стимулирует. Укрб(л)уд не вселил оптимизма
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:35

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.


Що трапилось?

Падает интерес к украинским бондам. Особенно к долгосрочным. А Минфин уже крепко подсел на эту иглу.
airmax78
 
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  #<1 ... 3007300830093010
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