Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Памятаєш було 17 кгрн за квадрат при курсі 27...
С того времени: курс стал 24,5. Газ летом будет по 100 баксов. Дизель в цене упал. Поднялась официальная зарплата Прекратился отток депозитов из банков на КРЖН Изменились правила на рынке электроэнергии Удовлетворили свою потребность в квартирах не менее 100 000 покупателей ( поправьте) Расселилась новая парламентская братия
Как это отразится на цене?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Первый написав:Памятаєш було 17 кгрн за квадрат при курсі 27...
С того времени: курс стал 24,5. Газ летом будет по 100 баксов. Дизель в цене упал. Поднялась официальная зарплата Прекратился отток депозитов из банков на КРЖН Изменились правила на рынке электроэнергии Удовлетворили свою потребность в квартирах не менее 100 000 покупателей ( поправьте) Расселилась новая парламентская братия
Как это отразится на цене?
Якщо чорний птах не прилетить, то вам не сподобається. Котлета буде і далі сохнуть, а нерухомість рости в ціні. От така вона, реальність.
Чекаємо Трайбеку, він ще нам розкаже, як воно в рОкеті
Serg-ik написав:Прекратился отток депозитов из банков на КРЖН
Мимо, падение курса доллара (т.е. обесценивание пачки франклинов перед гривной и бетонометрами) при падении % ставок по депозитам и ОВГЗ стимулирует переток франклинов в реальный сектор экономики, в т.ч. и те самые бетонометры.
17 кгрн за квадрат при курсі 27
Такие цены как раз и были, т.к. тогда люди не хотели расставаться со своим котлетами
Востаннє редагувалось Sinica в Сер 19 лют, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.