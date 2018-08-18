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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3008300930103011

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:44

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Що трапилось?

Падает интерес к украинским бондам. Особенно к долгосрочным. А Минфин уже крепко подсел на эту иглу.


Алоха! А ви що вважали, що ця музика буде грати вічно при падінні дохідності і курсу?

Чи можна побудувати вежу в 800+ метрів на піску? Так, можна, якщо в фундамент зафігачити мільярди кубометрів бетону і сталі. Доведено Еміратами :)

А що у нас за фундамент? Всі мільярди вже закордоном, нема що вкладати туточки.

Тогда я не совсем понимаю, на чем основан этот безудержный оптимизм в отношении рОкеты КРЖН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Падает интерес к украинским бондам.

Особенно после того как Мыло-Ванов заявил, что нам надо 50 миллиардов долларов инвестиций. Инвесторский пыл сразу поугас

Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

Золото уже 1611 , 7-летний максимум.
Минфин вынужден был поднять ставки при размещении в среднем около 0,2%
По 10% желающих покупать ОВГЗ мало.

Кто-то еще ждет ипотеку под 7-9% ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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