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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:44
change_pm написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Що трапилось?
Падает интерес к украинским бондам. Особенно к долгосрочным. А Минфин уже крепко подсел на эту иглу.
Алоха! А ви що вважали, що ця музика буде грати вічно при падінні дохідності і курсу?
Чи можна побудувати вежу в 800+ метрів на піску? Так, можна, якщо в фундамент зафігачити мільярди кубометрів бетону і сталі. Доведено Еміратами
А що у нас за фундамент? Всі мільярди вже закордоном, нема що вкладати туточки.
Тогда я не совсем понимаю, на чем основан этот безудержный оптимизм в отношении рОкеты КРЖН.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:45
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Падает интерес к украинским бондам.
Особенно после того как Мыло-Ванов заявил, что нам надо 50 миллиардов долларов инвестиций. Инвесторский пыл сразу поугас
Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
Золото уже 1611 , 7-летний максимум.
Минфин вынужден был поднять ставки при размещении в среднем около 0,2%
По 10% желающих покупать ОВГЗ мало.
Кто-то еще ждет ипотеку под 7-9% ?
Живите своим умом!
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