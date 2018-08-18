Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:45
Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
Золото уже 1611 , 7-летний максимум.
Минфин вынужден был поднять ставки при размещении в среднем около 0,2%
По 10% желающих покупать ОВГЗ мало.
Кто-то еще ждет ипотеку под 7-9% ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:17
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ніхто не скаже коли почнеться обвал цін на житло, або ще чогось. Але коли вже відбудеться, багато хто скаже: "А я ж попереджааав, а ви мене не слухали" ))
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43
Взагалі нічого не робиться.
Клоуни й нездатні щось корисне зробити, за визначенням.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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