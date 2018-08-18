Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:45
Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
Золото уже 1611 , 7-летний максимум.
Минфин вынужден был поднять ставки при размещении в среднем около 0,2%
По 10% желающих покупать ОВГЗ мало.
Кто-то еще ждет ипотеку под 7-9% ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:17
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ніхто не скаже коли почнеться обвал цін на житло, або ще чогось. Але коли вже відбудеться, багато хто скаже: "А я ж попереджааав, а ви мене не слухали" ))
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43
Взагалі нічого не робиться.
Клоуни й нездатні щось корисне зробити, за визначенням.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:53
Я вам ще це казав пару тижнів тому, що гривні кінець скоро. А ви росказували за 3 млрд$ готових від нерезів зайти.. охі ж топи зараз пішли....
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:32
Пока еще ничего не ясно. Завтра они могут поставить 12% годовых, и снова будет аншлаг. Тем не менее, это сигнал - риск на Украину стоит дабл диджитс и попытки продавить эту цену вниз, пока, успехом не увенчались.
В рамках этой темы это означает что, пока, никакой доступной ипотеки не будет.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:06
Никаких предрассудков. Типовая гостинка - меньше 30 метров, за режкими исключениями, бывают даже меньше 20. Хрущи - от 30. "Во всяких патриотиках" от 35 и больше
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21
Странно,ещё месяц или два назад тут один с Трибекой бегал и зазывал,как хорошо сесть в рОкету за 200 кило денег,не знаете кто это был,судя по вашим сегодняшним постам на вас не похоже,если встретите,то передайте привет,теория полтосикоФФ во всей красе)))
п.с. у меня в комплексе почти 400 квартир,консьерж сказала,что люди жалуются,мол задолбали эти ремонты,одновременно делается примерно 5-6 квартир,шумно,гудят перфораторы.
Это все свежекупленные квартиры за 2020-й год,но как-то у меня картинка не складывается,ведь на сайтах только 4 квартиры были в продаже,осталось сейчас 3.
Так вот,к чему я веду :кому надо покупают и делают по-новой ремонт и живут,кому чего-то вечно не хватает ноет и ищет прикольчики в каждом чихе,который прочитает на цензоре
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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