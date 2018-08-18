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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3008300930103011

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Падает интерес к украинским бондам.

Особенно после того как Мыло-Ванов заявил, что нам надо 50 миллиардов долларов инвестиций. Инвесторский пыл сразу поугас

Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

Золото уже 1611 , 7-летний максимум.
Минфин вынужден был поднять ставки при размещении в среднем около 0,2%
По 10% желающих покупать ОВГЗ мало.

Кто-то еще ждет ипотеку под 7-9% ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:17

  airmax78 написав:Тогда я не совсем понимаю, на чем основан этот безудержный оптимизм в отношении рОкеты КРЖН.


Може на білому порошку? Яку причину може мати постійний гарний настрій і рОкета?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ніхто не скаже коли почнеться обвал цін на житло, або ще чогось. Але коли вже відбудеться, багато хто скаже: "А я ж попереджааав, а ви мене не слухали" ))
avjej
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:43

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Падает интерес к украинским бондам.

Особенно после того как Мыло-Ванов заявил, что нам надо 50 миллиардов долларов инвестиций. Инвесторский пыл сразу поугас

Нам нужно гораздо больше. Проблема не в том, что Милованов это озвучил, а в том, что для привлечения этих денег в Украину мало что делается.

Взагалі нічого не робиться.

Клоуни й нездатні щось корисне зробити, за визначенням.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:53

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.


Що трапилось?

Падает интерес к украинским бондам. Особенно к долгосрочным. А Минфин уже крепко подсел на эту иглу.


Я вам ще це казав пару тижнів тому, що гривні кінець скоро. А ви росказували за 3 млрд$ готових від нерезів зайти.. охі ж топи зараз пішли....
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:32

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Що трапилось?

Падает интерес к украинским бондам. Особенно к долгосрочным. А Минфин уже крепко подсел на эту иглу.


Я вам ще це казав пару тижнів тому, що гривні кінець скоро. А ви росказували за 3 млрд$ готових від нерезів зайти.. охі ж топи зараз пішли....

Пока еще ничего не ясно. Завтра они могут поставить 12% годовых, и снова будет аншлаг. Тем не менее, это сигнал - риск на Украину стоит дабл диджитс и попытки продавить эту цену вниз, пока, успехом не увенчались.
В рамках этой темы это означает что, пока, никакой доступной ипотеки не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:06

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:1к "хрущ" і "гостінка" - це різні типи квартири. В 1к "хрущі" немає де розвернутись, а в "гостінці" - нічим дихати.

Это чего же? Какие-то предрассудки. А в патриотиках всяких, где планировался еще больший муравейник чем в этих гостинках, есть чем? Некоторые гостинки даже больше хрущевок.

Никаких предрассудков. Типовая гостинка - меньше 30 метров, за режкими исключениями, бывают даже меньше 20. Хрущи - от 30. "Во всяких патриотиках" от 35 и больше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21

  airmax78 написав:Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.


Странно,ещё месяц или два назад тут один с Трибекой бегал и зазывал,как хорошо сесть в рОкету за 200 кило денег,не знаете кто это был,судя по вашим сегодняшним постам на вас не похоже,если встретите,то передайте привет,теория полтосикоФФ во всей красе)))

п.с. у меня в комплексе почти 400 квартир,консьерж сказала,что люди жалуются,мол задолбали эти ремонты,одновременно делается примерно 5-6 квартир,шумно,гудят перфораторы.
Это все свежекупленные квартиры за 2020-й год,но как-то у меня картинка не складывается,ведь на сайтах только 4 квартиры были в продаже,осталось сейчас 3.
Так вот,к чему я веду :кому надо покупают и делают по-новой ремонт и живут,кому чего-то вечно не хватает ноет и ищет прикольчики в каждом чихе,который прочитает на цензоре :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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