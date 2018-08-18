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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3009301030113012

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:32

  Чукча2 написав:Украинцы вдвое увеличили траты в Польше.
https://korrespondent.net/ukraine/41955 ... y-v-polshe

От заробитчан буй, а не деньги для КРЖН...

Думаю, 2019-ый станет еще "веселее". Похоже, таки в Польшу стали отчаливать семьи - это как раз то, о чем долго говорили и чего опасалось правительство.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:55

  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:Украинцы вдвое увеличили траты в Польше.
https://korrespondent.net/ukraine/41955 ... y-v-polshe

От заробитчан буй, а не деньги для КРЖН...

Думаю, 2019-ый станет еще "веселее". Похоже, таки в Польшу стали отчаливать семьи - это как раз то, о чем долго говорили и чего опасалось правительство.

Не обязательно заробитчане.Поляки такую статистику дают на основании отмеченых на границе фактур ТаксФри. Я ни разу ни заробитчанин, но крайний раз , к возврату по такс фри имею около 400 зл.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Поляки такую статистику дают на основании отмеченых на границе фактур ТаксФри.
Это значит, что в Украину завозится бытовая техника из Польше в объёме, превышающем в 2 раза 2018й год.
"Серый" импорт позволяет купить ТВ польской сборки за 10500 грн вместо официальной российской 17000.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:09

  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:Украинцы вдвое увеличили траты в Польше.
https://korrespondent.net/ukraine/41955 ... y-v-polshe

От заробитчан буй, а не деньги для КРЖН...

Думаю, 2019-ый станет еще "веселее". Похоже, таки в Польшу стали отчаливать семьи - это как раз то, о чем долго говорили и чего опасалось правительство.

Про свал семьями я тут пишу уже несколько месяцев. Причем не только всякие айтишники и прочие белые воротнички (которые могли семьи почти сходу перевозить), но и обычные работяги: строители, монтажники, пекари, водители. Волна 2016-2018 годов, прожив 2 года в Польше по карте, получает разрешение на проживание для членов семьи.
Однако приведенная статистика собирается Статуправлением в пунктах пересечения границы и отображает, условно говоря, "закупы". Т.е. больше стали тягать товара из приграничных Бедронек. Но вот сколько тратят украинцы на жизнь в Польше - этого данная статистика как раз и не показывает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:23

  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:Украинцы вдвое увеличили траты в Польше.
https://korrespondent.net/ukraine/41955 ... y-v-polshe

От заробитчан буй, а не деньги для КРЖН...

Думаю, 2019-ый станет еще "веселее". Похоже, таки в Польшу стали отчаливать семьи - это как раз то, о чем долго говорили и чего опасалось правительство.

Уряду абсолютно покуй.
Навіть катастрофічна швидкість депопуляції укро-населення - не турбує нашу клоунську їліту.


Укро-їліта швидко пиляє сук, на якому сидить:
https://censor.net.ua/ua/news/3176566/s ... alosya_hto
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 лют, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Навіть катастрофічна швидкість депопуляції укро-населення - не турбує нашу клоунську їліту.

Так и вы вместе с этой элитой радуетесь росту цен на хрущи и новострои, росту аренды.
"Хотите внуков? Купите детям квартиру". Нет денег на квартиру? Нет внуков и дети валят в Польшу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:28

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Навіть катастрофічна швидкість депопуляції укро-населення - не турбує нашу клоунську їліту.

Так и вы вместе с этой элитой радуетесь росту цен на хрущи и новострои, росту аренды.
"Хотите внуков? Купите детям квартиру". Нет денег на квартиру? Нет внуков и дети валят в Польшу.

СержІк, де я таке писав? :mrgreen:

Я не винний в тому, що ти загальмував і профукав момент, коли за 50 000 можна було купити щось пристойне, ще і біля метро. Звинувачуй себе в своїх пройопах - так справедливіше!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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