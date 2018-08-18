Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Поляки такую статистику дают на основании отмеченых на границе фактур ТаксФри.
Это значит, что в Украину завозится бытовая техника из Польше в объёме, превышающем в 2 раза 2018й год. "Серый" импорт позволяет купить ТВ польской сборки за 10500 грн вместо официальной российской 17000.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Думаю, 2019-ый станет еще "веселее". Похоже, таки в Польшу стали отчаливать семьи - это как раз то, о чем долго говорили и чего опасалось правительство.
Про свал семьями я тут пишу уже несколько месяцев. Причем не только всякие айтишники и прочие белые воротнички (которые могли семьи почти сходу перевозить), но и обычные работяги: строители, монтажники, пекари, водители. Волна 2016-2018 годов, прожив 2 года в Польше по карте, получает разрешение на проживание для членов семьи. Однако приведенная статистика собирается Статуправлением в пунктах пересечения границы и отображает, условно говоря, "закупы". Т.е. больше стали тягать товара из приграничных Бедронек. Но вот сколько тратят украинцы на жизнь в Польше - этого данная статистика как раз и не показывает.
Frant раджу не дуже перейматись) це може погано відбитись на стані вашого здоров'я. а що до цін на нерухомість - чим більше громадян залишать цю країну тим нижче будуть ціни на нерухомість. величній аграрній державі централізоване опалення непотрібне. треба палити пелети солому і кізяк
plugatyrev написав: раджу не дуже перейматись) це може погано відбитись на стані вашого здоров'я. а що до цін на нерухомість - чим більше громадян залишать цю країну тим нижче будуть ціни на нерухомість. величній аграрній державі централізоване опалення непотрібне. треба палити пелети солому і кізяк
я переадресовую Вашу інформацію пану СержІку.
Пан Плугатарьофф - теж орендує? в Харкові?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 лют, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців