somilitark написав:

airmax78 написав: Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете. Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.

Странно,ещё месяц или два назад тут один с Трибекой бегал и зазывал,как хорошо сесть в рОкету за 200 кило денег,не знаете кто это был,судя по вашим сегодняшним постам на вас не похоже,если встретите,то передайте привет,теория полтосикоФФ во всей красе)))п.с. у меня в комплексе почти 400 квартир,консьерж сказала,что люди жалуются,мол задолбали эти ремонты,одновременно делается примерно 5-6 квартир,шумно,гудят перфораторы.Это все свежекупленные квартиры за 2020-й год,но как-то у меня картинка не складывается,ведь на сайтах только 4 квартиры были в продаже,осталось сейчас 3.Так вот,к чему я веду :кому надо покупают и делают по-новой ремонт и живут,кому чего-то вечно не хватает ноет и ищет прикольчики в каждом чихе,который прочитает на цензоре