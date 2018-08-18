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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30
somilitark написав: airmax78 написав:
Ребята, вы булки не расслабляйте. Не забывайте где живете.
Странно,ещё месяц или два назад тут один с Трибекой бегал и зазывал,как хорошо сесть в рОкету за 200 кило денег,не знаете кто это был,судя по вашим сегодняшним постам на вас не похоже,если встретите,то передайте привет,теория полтосикоФФ во всей красе)))
п.с. у меня в комплексе почти 400 квартир,консьерж сказала,что люди жалуются,мол задолбали эти ремонты,одновременно делается примерно 5-6 квартир,шумно,гудят перфораторы.
Это все свежекупленные квартиры за 2020-й год,но как-то у меня картинка не складывается,ведь на сайтах только 4 квартиры были в продаже,осталось сейчас 3.
Так вот,к чему я веду :кому надо покупают и делают по-новой ремонт и живут,кому чего-то вечно не хватает ноет и ищет прикольчики в каждом чихе,который прочитает на цензоре
Не месяц или два, а 5 месяцев назад. И да, тогда еще за 200 косарей можно было сесть в рОкету, пусть не в первый класс, но в такой Бизнес -. Сейчас уже все - все забито. Космонавты перепродают свои билеты за 1.4-1.5-2 цены. А перекармливать космонавтов - последнее дело. Каждый кг веса, выведенный на орбиту стоит больших денег. Космонавтов надо держать на жесткой диете. А они зажрались.
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airmax78
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30
plugatyrev написав:
чим більше громадян залишать цю країну тим нижче будуть ціни на нерухомість.
Не факт. Уезжают представители рабочих профессий и некому обновлять жильё на минимальном уровне. а уровень обновления у нас такой, что нужно 200 лет на обновление
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:43
Serg-ik написав: plugatyrev написав:
чим більше громадян залишать цю країну тим нижче будуть ціни на нерухомість.
Не факт. Уезжают представители рабочих профессий и некому обновлять жильё на минимальном уровне. а уровень обновления у нас такой, что нужно 200 лет на обновление
Ну - або хтось з ще бідніших країв приїде працювати ( в Німеччині 25 % емігрантів ) , або свої якось будуть викручуватися . Купа населення в занепадаючих місцях - майже готові трудові ресурси ...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:49
airmax78 написав:
Не месяц или два, а 5 месяцев назад. И да, тогда еще за 200 косарей можно было сесть в рОкету, пусть не в первый класс, но в такой Бизнес -. Сейчас уже все - все забито. Космонавты перепродают свои билеты за 1.4-1.5-2 цены.
Я говорил о том,как часто у вас меняется настроение,пару недель назад носились с Трибекой как влюблённая парочка и нарадоваться не могли,что хоть что-то есть из недвижки и как хорошо идёт экономика,как кошерно разгоняется,а тут бац,опять задняя и депресняк,надо продавать,ремонт не делать,снимать хрущ наше фсьо,точно как у Сержика.
А теперь оказывается просто волшебство приключилось с вашей ньюпрелестью,она почти удвоилась в цене за 5 месяцев,причём конура за 200 кило,вы точно ничего сегодня не курили весёленького?
Что же это за магический комплекс,он хоть реальный или только в голове,замки из песка? Опять голосухой 2 морочите всем голову?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:59
somilitark написав: airmax78 написав:
Не месяц или два, а 5 месяцев назад. И да, тогда еще за 200 косарей можно было сесть в рОкету, пусть не в первый класс, но в такой Бизнес -. Сейчас уже все - все забито. Космонавты перепродают свои билеты за 1.4-1.5-2 цены.
Я говорил о том,как часто у вас меняется настроение,пару недель назад носились с Трибекой как влюблённая парочка и нарадоваться не могли,что хоть что-то есть из недвижки и как хорошо идёт экономика,как кошерно разгоняется,а тут бац,опять задняя и депресняк,надо продавать,ремонт не делать,снимать хрущ наше фсьо,точно как у Сержика.
А теперь оказывается просто волшебство приключилось с вашей ньюпрелестью,она почти удвоилась в цене за 5 месяцев,причём конура за 200 кило,вы точно ничего сегодня не курили весёленького?
Что же это за магический комплекс,он хоть реальный или только в голове,замки из песка? Опять голосухой 2 морочите всем голову?
Это у меня весенний авитаминоз. Провалы в памяти. Неадекватное поведение.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08
airmax78 написав:
Это у меня
Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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