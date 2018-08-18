Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08
Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:27
Достатньо вже інтелігенцію пресувати! Вже 100 років пресують, вже практично не залишилось кого пресувати! Подивись на "іліту"...
Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ні, це не Тетріс и в 2 рази він, нажаль, не виріс. Проте космонавти викупили майже все що було вільного, а Забудовник дещо підняв ціни на те, що залишилось. Відсотків на 15%. Проте залишились дуже великі квартири.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:53
МБА рулетс!!!
Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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