Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08
Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:27
Достатньо вже інтелігенцію пресувати! Вже 100 років пресують, вже практично не залишилось кого пресувати! Подивись на "іліту"...
Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ні, це не Тетріс и в 2 рази він, нажаль, не виріс. Проте космонавти викупили майже все що було вільного, а Забудовник дещо підняв ціни на те, що залишилось. Відсотків на 15%. Проте залишились дуже великі квартири.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:53
МБА рулетс!!!
Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:05
1. Не маю можливості вкласти 200к первинної ціни в Київ, щоб підняти ще 200к. Все розписано до останнього пенні.
2. Поки не зафіксувався, заробіток віртуальний
3. А ви де відмітились? В Рідному місті? Сдали вже? Робите ремонт? Є ріст в 2 рази?
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:25
Просто повезло. Учиться надо у Трибеки. Но над ним здесь дигитальную расправу учинили.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:31
Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.
Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:39
здесь и наливают )) песдеть не мешки ворочать
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:54
Украинские мигранты получили рекордное количество разрешений на работу в Польше
В 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.
Об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita", все больше украинцев пытаются устроится на долгосрочную работу в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.
Кроме украинцев, больше разрешений получили белорусы и грузины, тогда как сократилось количество выданных документов для иммигрантов из Непала, Бангладеш и Индии.
Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз Німеччина відкриє кордон для українських заробітчан, і в Києві лендлорди будуть один одному круші здавати..
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