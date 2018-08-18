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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3011301230133014>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08

  airmax78 написав:Это у меня


Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?

Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.

Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:27

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Это у меня


Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?

Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.

Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))


Достатньо вже інтелігенцію пресувати! Вже 100 років пресують, вже практично не залишилось кого пресувати! Подивись на "іліту"...

Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ні, це не Тетріс и в 2 рази він, нажаль, не виріс. Проте космонавти викупили майже все що було вільного, а Забудовник дещо підняв ціни на те, що залишилось. Відсотків на 15%. Проте залишились дуже великі квартири.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:53

  change_pm написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Это у меня


Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?

Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.

Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))


Достатньо вже "іліту" пресувати!

Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.

МБА рулетс!!!

Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев? :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:05

  somilitark написав:Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев? :shock:


1. Не маю можливості вкласти 200к первинної ціни в Київ, щоб підняти ще 200к. Все розписано до останнього пенні.

2. Поки не зафіксувався, заробіток віртуальний :)

3. А ви де відмітились? В Рідному місті? Сдали вже? Робите ремонт? Є ріст в 2 рази?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:25

  somilitark написав:
  change_pm написав:
Достатньо вже "іліту" пресувати!

Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.

МБА рулетс!!!

Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев? :shock:

Просто повезло. Учиться надо у Трибеки. Но над ним здесь дигитальную расправу учинили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:31

  airmax78 написав:Просто повезло.

Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.

Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают :?:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:39

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Просто повезло.

Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.

Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают :?:

здесь и наливают )) песдеть не мешки ворочать :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:54

Украинские мигранты получили рекордное количество разрешений на работу в Польше
В 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.
Об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita", все больше украинцев пытаются устроится на долгосрочную работу в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Кроме украинцев, больше разрешений получили белорусы и грузины, тогда как сократилось количество выданных документов для иммигрантов из Непала, Бангладеш и Индии.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зараз Німеччина відкриє кордон для українських заробітчан, і в Києві лендлорди будуть один одному круші здавати..
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