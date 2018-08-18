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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3011301230133014

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:08

Вот и новость в догонку о чем я говорил, украинцы начинают заработанные деньги тратить в Польше.

Українські заробітчани подвоїли свої витрати в Польщі
Середа, 19 лютого 2020 17:41
Автор Финансовый клуб
У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла у два рази, тоді як перекази до України майже не зросли.

Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії з аутстафінгу «Gremi personal» з посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny; GUS), повідомляє ЕП.

Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає $2,14 млрд, тоді як у 2018 році - вона була лише $1,05 млрд.

«Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році - $3,8 млрд, а у 2018 році - $3,6 млрд. Тобто бачимо стрімке зростання в два рази видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли. Отже це негативна тенденція для економіки України», - заявив експерт з міжнародного працевлаштування та власник компанії з аутстафінгу «Gremi personal» Євген Кириченко.

Нагадаємо, що заробітчани переказали $12 млрд в Україну.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:13

  zzzzzz написав:Украинские мигранты получили рекордное количество разрешений на работу в Польше
В 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.
Об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita", все больше украинцев пытаются устроится на долгосрочную работу в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Кроме украинцев, больше разрешений получили белорусы и грузины, тогда как сократилось количество выданных документов для иммигрантов из Непала, Бангладеш и Индии.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.

Лише 10% опитаних громадян України повідомили, що планують постійно або довготривало мешкати у Польщі. https://biz.censor.net.ua/news/3176759/ ... sledovanie
ihorkyiv
 
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