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Вот и новость в догонку о чем я говорил, украинцы начинают заработанные деньги тратить в Польше.
Українські заробітчани подвоїли свої витрати в Польщі Середа, 19 лютого 2020 17:41 Автор Финансовый клуб У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла у два рази, тоді як перекази до України майже не зросли.
Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії з аутстафінгу «Gremi personal» з посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny; GUS), повідомляє ЕП.
Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає $2,14 млрд, тоді як у 2018 році - вона була лише $1,05 млрд.
«Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році - $3,8 млрд, а у 2018 році - $3,6 млрд. Тобто бачимо стрімке зростання в два рази видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли. Отже це негативна тенденція для економіки України», - заявив експерт з міжнародного працевлаштування та власник компанії з аутстафінгу «Gremi personal» Євген Кириченко.
Нагадаємо, що заробітчани переказали $12 млрд в Україну.
zzzzzz написав:Украинские мигранты получили рекордное количество разрешений на работу в Польше В 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины. Об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita", все больше украинцев пытаются устроится на долгосрочную работу в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.
Кроме украинцев, больше разрешений получили белорусы и грузины, тогда как сократилось количество выданных документов для иммигрантов из Непала, Бангладеш и Индии.
Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.