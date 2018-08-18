RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3010301130123013

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08

  airmax78 написав:Это у меня


Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?

Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.

Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10994
З нами з: 30.12.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:27

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Это у меня


Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?

Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.

Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))


Достатньо вже інтелігенцію пресувати! Вже 100 років пресують, вже практично не залишилось кого пресувати! Подивись на "іліту"...

Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
change_pm
 
Повідомлень: 909
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ні, це не Тетріс и в 2 рази він, нажаль, не виріс. Проте космонавти викупили майже все що було вільного, а Забудовник дещо підняв ціни на те, що залишилось. Відсотків на 15%. Проте залишились дуже великі квартири.
airmax78
 
Повідомлень: 33442
З нами з: 25.10.12
Подякував: 847 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:53

  change_pm написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Это у меня


Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?

Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.

Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))


Достатньо вже "іліту" пресувати!

Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.

МБА рулетс!!!

Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев? :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10994
З нами з: 30.12.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:05

  somilitark написав:Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев? :shock:


1. Не маю можливості вкласти 200к первинної ціни в Київ, щоб підняти ще 200к. Все розписано до останнього пенні.

2. Поки не зафіксувався, заробіток віртуальний :)

3. А ви де відмітились? В Рідному місті? Сдали вже? Робите ремонт? Є ріст в 2 рази?
change_pm
 
Повідомлень: 909
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:25

  somilitark написав:
  change_pm написав:
Достатньо вже "іліту" пресувати!

Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.

МБА рулетс!!!

Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев? :shock:

Просто повезло. Учиться надо у Трибеки. Но над ним здесь дигитальную расправу учинили.
airmax78
 
Повідомлень: 33442
З нами з: 25.10.12
Подякував: 847 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:31

  airmax78 написав:Просто повезло.

Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.

Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают :?:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10994
З нами з: 30.12.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:08

Вот и новость в догонку о чем я говорил, украинцы начинают заработанные деньги тратить в Польше.

Українські заробітчани подвоїли свої витрати в Польщі
Середа, 19 лютого 2020 17:41
Автор Финансовый клуб
У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла у два рази, тоді як перекази до України майже не зросли.

Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії з аутстафінгу «Gremi personal» з посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny; GUS), повідомляє ЕП.

Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає $2,14 млрд, тоді як у 2018 році - вона була лише $1,05 млрд.

«Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році - $3,8 млрд, а у 2018 році - $3,6 млрд. Тобто бачимо стрімке зростання в два рази видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли. Отже це негативна тенденція для економіки України», - заявив експерт з міжнародного працевлаштування та власник компанії з аутстафінгу «Gremi personal» Євген Кириченко.

Нагадаємо, що заробітчани переказали $12 млрд в Україну.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37134
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3575 раз.
Подякували: 8996 раз.
 
Профіль
44
11
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:34

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Просто повезло.

Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.

Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают :?:

так именно здесь и наливают :mrgreen:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 09.11.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:37

почему модератор потер мой пост???
какую информацию по ТЕМЕ ВЕТКИ Я могу подчерпнуть из последних страниц???
про щуценские ипеня???
про кол-во гастриков в РП???
про стоимость акций теслы и золота???
ветка превратилась в мусорник!!!
читаем НАЗВАНИЕ ВЕТКИ ВНИМАТЕЛЬНО...
ппц Я в шоке от Финанса
хотя Я еще помню как умирала отличная ветка на Риелте…
...и это пройдет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11187
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3010301130123013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1769, 1770, 1771
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17702 2850055
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 22:40
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10408
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron