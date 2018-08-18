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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08
airmax78 написав:
Это у меня
Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:27
somilitark написав: airmax78 написав:
Это у меня
Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Достатньо вже інтелігенцію пресувати! Вже 100 років пресують, вже практично не залишилось кого пресувати! Подивись на "іліту"...
Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:33
Ні, це не Тетріс и в 2 рази він, нажаль, не виріс. Проте космонавти викупили майже все що було вільного, а Забудовник дещо підняв ціни на те, що залишилось. Відсотків на 15%. Проте залишились дуже великі квартири.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:53
change_pm написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Это у меня
Так что за комплекс такой,где было па 200 5 месяцев назад,а теперь стало 300-400?
Буду детям рассказывать,как удваиваться меньше чем за полгода.
Доллярчик со своей в2в укусит себя за опу в прыжке))
Достатньо вже "іліту" пресувати!
Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
МБА рулетс!!!
Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:05
somilitark написав:
Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев?
1. Не маю можливості вкласти 200к первинної ціни в Київ, щоб підняти ще 200к. Все розписано до останнього пенні.
2. Поки не зафіксувався, заробіток віртуальний
3. А ви де відмітились? В Рідному місті? Сдали вже? Робите ремонт? Є ріст в 2 рази?
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:25
somilitark написав: change_pm написав:
Достатньо вже "іліту" пресувати!
Що, не зрозуміло, що це Тетріс? Він якраз дав ріст 2 рази.
МБА рулетс!!!
Хочу учится мастерклассу у знаменитых людей,экспертов рынка недвиги,заслуженных рыл со стажем,ракета пролетела и они срубили немеряно бабла,я тоже хочу,что тут такого?
Вы не хотите заработать 200 кило денег за 5 месяцев?
Просто повезло. Учиться надо у Трибеки. Но над ним здесь дигитальную расправу учинили.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:31
airmax78 написав:
Просто повезло.
Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.
Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:08
Вот и новость в догонку о чем я говорил, украинцы начинают заработанные деньги тратить в Польше.
Українські заробітчани подвоїли свої витрати в Польщі
Середа, 19 лютого 2020 17:41
Автор Финансовый клуб
У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла у два рази, тоді як перекази до України майже не зросли.
Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії з аутстафінгу «Gremi personal» з посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny; GUS), повідомляє ЕП.
Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає $2,14 млрд, тоді як у 2018 році - вона була лише $1,05 млрд.
«Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році - $3,8 млрд, а у 2018 році - $3,6 млрд. Тобто бачимо стрімке зростання в два рази видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли. Отже це негативна тенденція для економіки України», - заявив експерт з міжнародного працевлаштування та власник компанії з аутстафінгу «Gremi personal» Євген Кириченко.
Нагадаємо, що заробітчани переказали $12 млрд в Україну.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:34
somilitark написав: airmax78 написав:
Просто повезло.
Но это всё неправда,не поверю,пока не скажите название ЖК.
Я хочу учится на этих реальных кейсах,потом смоделирую ситуацию,правда денег у меня совсем нет,но мы с малым на двоих возьмём кредит и поднатужимся,и гражданскую жену малого впишу в эту тему,пусть приучается к таким прибыльным семейным ценностям.
Короче,надо учится и внимательно слушать гуру инвестирования,несите опыт в массы,это очень круто.
Удвоится за 5 мес,это просто космос,снимаю цилиндр,но хочется название где так щедро наливают
так именно здесь и наливают
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:37
почему модератор потер мой пост???
какую информацию по ТЕМЕ ВЕТКИ Я могу подчерпнуть из последних страниц???
про щуценские ипеня???
про кол-во гастриков в РП???
про стоимость акций теслы и золота???
ветка превратилась в мусорник!!!
читаем НАЗВАНИЕ ВЕТКИ ВНИМАТЕЛЬНО...
ппц Я в шоке от Финанса
хотя Я еще помню как умирала отличная ветка на Риелте…
...и это пройдет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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