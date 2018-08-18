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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 лют, 2020 00:13
Прохожий написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.
Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы.
Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине.
Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.
завязывайте уже флудить
у гастрика есть ветка про щуцинские ипеня, резвитесь там
реально притомили...
Пардоньте, у меня демография - больной мозоль.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 02:57
Прохожий
Не парьтесь. Этой ветке уже лет 10. ЕЕ из-за объема уже несколько раз архивировали и рестартовали. На манеже все те-же. Тема - недвига. "А поговорить?" Это тусовка по интересам. Так-же как ветка аренды и валютная. Вон политику вынесли на отдельную ветку - иначе тут-бы еще и не такое творилось.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 07:19
antey1969 написав: Унуноктий написав:
Продажи в Медовом ускорились
Шо, опять?
Знову Уня заливає?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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