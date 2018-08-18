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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3011301230133014

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:13

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:Пенсия начисляется пропорционально отработанным годам (если, конечно, официально работают). Будут в своих ипенях завидными дедами.


Таких "завидных дедов" по всей Украине будет миллионы.
Чтобы получать пенсию по отработанным годам - надо чтобы было не меньше минимального страхового стажа, но если его не будет - будет пенсия по возрасту. Разница в %% может и заметная, но в деньгах ну очень небольшая. Есть знакомый, который получает 4+ кгрн пенсии и есть который получает 2- кгрн. Более чем в 2 раза больше, но всего на 100 баксов. Так и с этими ребятами будет - приедут на минималку, но она будет ненамного меньше, чем у тех , кто всю жизнь проишачил на копейки в Украине.
Впрочем, я думаю, пенсий у них не будет ни больших ни маленьких.

завязывайте уже флудить
у гастрика есть ветка про щуцинские ипеня, резвитесь там
реально притомили...


Пардоньте, у меня демография - больной мозоль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:57

Прохожий

Не парьтесь. Этой ветке уже лет 10. ЕЕ из-за объема уже несколько раз архивировали и рестартовали. На манеже все те-же. Тема - недвига. "А поговорить?" Это тусовка по интересам. Так-же как ветка аренды и валютная. Вон политику вынесли на отдельную ветку - иначе тут-бы еще и не такое творилось.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 07:19

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Продажи в Медовом ускорились

Шо, опять? :shock:

Знову Уня заливає?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:20

  Унуноктий написав:Продажи в Медовом ускорились

какой-то несчастный купил первую за февраль квартиру? :shock:
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:47

... рівняйтесь на експертів)))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Продажи в Медовом ускорились

Шо, опять? :shock:

Знову Уня заливає?
Три недели не пью, не ем соленого, не хожу в баню(

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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

thirdeye написав:
  Унуноктий написав:Продажи в Медовом ускорились

какой-то несчастный купил первую за февраль квартиру? :shock:
Много квартир купили.

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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:13

  Долярчик написав:

Рекламируете "агрессивный" РЖН? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... рівняйтесь на експертів)))

Скоро будут рассказывать "Как правильно сходить в туалет"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Напомню: Т.е. по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Если у нас будут общие точки отсчета, то и наша статистика будет более понятной и правдивой.
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