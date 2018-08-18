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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3012301330143015

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 57
Вже навіть перевищили
42%
24
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:31

  zzzzzz написав:
  striped написав:Напомню: Т.е. по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Если у нас будут общие точки отсчета, то и наша статистика будет более понятной и правдивой.


Если в магазине разобрали весь хлеб, продажа хамона от этого не вырастет.


Зато может хоть окаменевшие пыльные пирожные распродадутся :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:49

  Serg-ik написав:
  striped написав:по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.

Не сыпте соль на рану, я на это волне взлетающей рОкеты купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги. Но ни одного звонка от реального покупателя не было. Звонки были только от риелтор. Поэтому в моем конкретном случае я уже попал в провал в продажах, но при этом снижение цены не помогло. Сейчас убрал с продажи решил делать ремонт под сдачу, надеюсь не попаду в провал по аренде.
denstuch
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