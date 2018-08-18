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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:31
zzzzzz написав: striped написав:
Напомню: Т.е. по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?
Если у нас будут общие точки отсчета, то и наша статистика будет более понятной и правдивой.
Если в магазине разобрали весь хлеб, продажа хамона от этого не вырастет.
Зато может хоть окаменевшие пыльные пирожные распродадутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:49
Serg-ik написав: striped написав:
по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?
Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.
Не сыпте соль на рану, я на это волне взлетающей рОкеты купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги. Но ни одного звонка от реального покупателя не было. Звонки были только от риелтор. Поэтому в моем конкретном случае я уже попал в провал в продажах, но при этом снижение цены не помогло. Сейчас убрал с продажи решил делать ремонт под сдачу, надеюсь не попаду в провал по аренде.
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denstuch
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