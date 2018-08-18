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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:46
Serg-ik написав: striped написав:
у нас не хватает исходных данных для корректного анализа. И потому на РН играют и зарабатывают те, у кого есть "чуйка", а не понимание процессов.
Думаю это не чуйка, а просто устойчивая ситуация, когда берут 1 к квартиру, часто под аренду. И потому собственнику ( или спекулянту) пофиг где она расположена ( я там жить не буду), а арендатору ( покупателю) пофиг, потому что ему там жить не всегда ( так планируется), для начала надо закрепиться в Киеве ( иметь минимальное, но своё).
Ну ведь пример выше, показывает, что это не так. Человек купил 2 однухи, а теперь они стоят дешевле. Т.е. неликвид. Почему человек думает, что они будут хорошо сдаваться - тоже большой вопрос. Т.е. где находится объект и что за объект - это принципиально важно.
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airmax78
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:48
... в іншому випадку, я ще раз повторю - на вибори більше НІ НОГОЮ!!!!
... але є ще надія, що все буде добре!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:00
airmax78 написав:
Нужны детали.
Да, нужны детали! Детали рассыпающейся в воздухе рАкеты
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07
Долярчик написав:
... в іншому випадку, я ще раз повторю - на вибори більше НІ НОГОЮ!!!!
... але є ще надія, що все буде добре!
Все було би добре, як би у нас був майновий ценз, як в Данії.
І тупих капітулянтів Гривенників, які не платять податки, голосують за клоунів і нікуя не розбираються в політиці - навіть на поріг виборчих не пускали би!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:08
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Нужны детали.
Да, нужны детали! Детали рассыпающейся в воздухе рАкеты
Не дождётесь. РОкета летит. Да, какие-то ступени отваливаются и падают, но так и задумано: чтобы оставшиеся ступени летели ещё выше и быстрее.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:13
airmax78 написав:
чтобы оставшиеся ступени летели ещё выше и быстрее.
туда, где жизни нет, в вакуум, где деньги не решают ничего, потому что некому их платить, не у кого их брать. Наслаждайтесь могильной тишиной абсолютного холода...и напевайте: "..а снится нам, трава, трава у дома... ЗЕ!лёная-зелёная трава.."
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:17
Serg-ik написав: striped написав:
по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?
Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.
Исходя из этого через полгода цены в Чикаге и Манхэттене должны сравняться с ценой на Медовый, причём трёхи с правильными комнатами должны стоить не дороже однухи под посуточную в целом, а не за метр, ведь спроса нема на них и народу ВОНО нэ трэба?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Нужны детали.
Да, нужны детали! Детали рассыпающейся в воздухе рАкеты
Ну не скажите, КГС верит в ракету)) На сайте анонсировано повышение цен в марте.
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