|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:03
барабашов написав:
Исходя из этого через полгода цены в Чикаге и Манхэттене должны сравняться с ценой на Медовый, причём трёхи с правильными комнатами должны стоить не дороже однухи под посуточную в целом,
Ой, как смешно. две минуты надрывался от хохота.
Однухи по 30-50, которые раскупили и Чикага-один и тот же сегмент, стоят рядом? Чикага была чуток дороже?
Кста, если Чикага такая прибыльная, чего не построят еще парочку таких же домов? Ну чтоб лопатой бабло грести
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10243
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:04
__WD__ написав:
КГС верит в ракету)) На сайте анонсировано повышение цен в марте.
КГС-чёрная дыра. Туда сколько не влей-всё равно будет повышаться.
Укрбуд достроить надо
Кормить Кушнира и братию -надо.
потому-только дорожать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10243
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:11
Serg-ik
Не может один игрок цены повышать, значит и остальные эконом-стройки подтянутся в ближайшее время. Дальше подожмет пригород и вот новый уровень цен.
-
__WD__
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 04.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:12
__WD__ написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Нужны детали.
Да, нужны детали! Детали рассыпающейся в воздухе рАкеты
Ну не скажите, КГС верит в ракету)) На сайте анонсировано повышение цен в марте.
КГС умер для меня. Также как и Геос.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33448
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 3845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:27
__WD__ написав:
Не может один игрок цены повышать, значит и остальные эконом-стройки подтянутся в ближайшее время.
Это не простой игрок. Это основной, если не главный игрок, который строит массово эконом-сегмент, получая самые большие участки. Теперь этого игрока "укрепили" объёмами Укрбуда. При покровительстве городской власти ( и не только) ранее, могли делать что угодно. Теперь, при усилении поддержки от власти в связи с достройкой Укрбуда, можно делать еще больше как хочется. Альтернатив нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10243
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:50
... а рОкета може і на дорогі об'єкти стартане скоро.... так, як деякі інвестори з міцними горішками, повкладали і вже повиводили по кілька лямів в бі-ту-бі
- як то кажуть - "хто грає - той має!"
- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7679
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17706
|2851554
|
|
|463
|194193
|
|
|8
|10409
|
|