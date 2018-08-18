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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3014301530163017>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:чтобы оставшиеся ступени летели ещё выше и быстрее.
туда, где жизни нет, в вакуум, где деньги не решают ничего, потому что некому их платить, не у кого их брать. Наслаждайтесь могильной тишиной абсолютного холода...и напевайте: "..а снится нам, трава, трава у дома... ЗЕ!лёная-зелёная трава.."
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:17

  Serg-ik написав:
  striped написав:по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.

Исходя из этого через полгода цены в Чикаге и Манхэттене должны сравняться с ценой на Медовый, причём трёхи с правильными комнатами должны стоить не дороже однухи под посуточную в целом, а не за метр, ведь спроса нема на них и народу ВОНО нэ трэба?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Нужны детали.

Да, нужны детали! Детали рассыпающейся в воздухе рАкеты

Ну не скажите, КГС верит в ракету)) На сайте анонсировано повышение цен в марте.
__WD__
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Исходя из этого через полгода цены в Чикаге и Манхэттене должны сравняться с ценой на Медовый, причём трёхи с правильными комнатами должны стоить не дороже однухи под посуточную в целом,

Ой, как смешно. две минуты надрывался от хохота.
Однухи по 30-50, которые раскупили и Чикага-один и тот же сегмент, стоят рядом? Чикага была чуток дороже?
Кста, если Чикага такая прибыльная, чего не построят еще парочку таких же домов? Ну чтоб лопатой бабло грести
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  __WD__ написав:КГС верит в ракету)) На сайте анонсировано повышение цен в марте.

КГС-чёрная дыра. Туда сколько не влей-всё равно будет повышаться.
Укрбуд достроить надо
Кормить Кушнира и братию -надо.
потому-только дорожать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:11

Serg-ik
Не может один игрок цены повышать, значит и остальные эконом-стройки подтянутся в ближайшее время. Дальше подожмет пригород и вот новый уровень цен.
__WD__
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:12

  __WD__ написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Нужны детали.

Да, нужны детали! Детали рассыпающейся в воздухе рАкеты

Ну не скажите, КГС верит в ракету)) На сайте анонсировано повышение цен в марте.

КГС умер для меня. Также как и Геос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  __WD__ написав:Не может один игрок цены повышать, значит и остальные эконом-стройки подтянутся в ближайшее время.

Это не простой игрок. Это основной, если не главный игрок, который строит массово эконом-сегмент, получая самые большие участки. Теперь этого игрока "укрепили" объёмами Укрбуда. При покровительстве городской власти ( и не только) ранее, могли делать что угодно. Теперь, при усилении поддержки от власти в связи с достройкой Укрбуда, можно делать еще больше как хочется. Альтернатив нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в общем я не дождусь определения эконома - одни эмоции вижу.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:09

striped Думаю,эконом-неэконом зависит от цены метра квадратного!!! Трёшка или четырёшка за 50 000 тоже эконом. Я так думаю.
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