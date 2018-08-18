туда, где жизни нет, в вакуум, где деньги не решают ничего, потому что некому их платить, не у кого их брать. Наслаждайтесь могильной тишиной абсолютного холода...и напевайте: "..а снится нам, трава, трава у дома... ЗЕ!лёная-зелёная трава.."
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
туда, где жизни нет, в вакуум, где деньги не решают ничего, потому что некому их платить, не у кого их брать. Наслаждайтесь могильной тишиной абсолютного холода...и напевайте: "..а снится нам, трава, трава у дома... ЗЕ!лёная-зелёная трава.."
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:17
Исходя из этого через полгода цены в Чикаге и Манхэттене должны сравняться с ценой на Медовый, причём трёхи с правильными комнатами должны стоить не дороже однухи под посуточную в целом, а не за метр, ведь спроса нема на них и народу ВОНО нэ трэба?
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ой, как смешно. две минуты надрывался от хохота.
Однухи по 30-50, которые раскупили и Чикага-один и тот же сегмент, стоят рядом? Чикага была чуток дороже?
Кста, если Чикага такая прибыльная, чего не построят еще парочку таких же домов? Ну чтоб лопатой бабло грести
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КГС-чёрная дыра. Туда сколько не влей-всё равно будет повышаться.
Укрбуд достроить надо
Кормить Кушнира и братию -надо.
потому-только дорожать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:11
Serg-ik
Не может один игрок цены повышать, значит и остальные эконом-стройки подтянутся в ближайшее время. Дальше подожмет пригород и вот новый уровень цен.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:12
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это не простой игрок. Это основной, если не главный игрок, который строит массово эконом-сегмент, получая самые большие участки. Теперь этого игрока "укрепили" объёмами Укрбуда. При покровительстве городской власти ( и не только) ранее, могли делать что угодно. Теперь, при усилении поддержки от власти в связи с достройкой Укрбуда, можно делать еще больше как хочется. Альтернатив нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в общем я не дождусь определения эконома - одни эмоции вижу.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:09
striped Думаю,эконом-неэконом зависит от цены метра квадратного!!! Трёшка или четырёшка за 50 000 тоже эконом. Я так думаю.
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