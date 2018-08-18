Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:17
Serg-ik написав: denstuch написав:
купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги.
То есть, Вы решили, что те, кто продавал Вам, продешевили, а Вы снимете сливки еще раз?
Так рОкета уже во всю гудела
denstuch
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:18
striped написав:
в общем я не дождусь определения эконома - одни эмоции вижу.
11 лет на форуме и не в курсе что такое эконом?
Вся панель и монолоит, который пенопластиком облеплен, а-ля КГС.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:25
airmax78 написав:
КГС умер для меня. Также как и Геос.
Причина?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:31
denstuch написав: Serg-ik написав: denstuch написав:
купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги.
То есть, Вы решили, что те, кто продавал Вам, продешевили, а Вы снимете сливки еще раз?
Так рОкета уже во всю гудела
Аркада чи укрбуд?
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:35
возле ст.м. Лыбедская стартует новые проект delrey.kiev.ua
14 квартир на этаже, 3 лифта, 23 этажей
цена от 50 000 грн
калапс жильцов гарантирован
презентация
https://delrey.kiev.ua/delrey_presentation.pdf
представляю как рабочие будут материться когда будут тащить стройматериалы 100 метров по узкому коридору до крайней правой квартиры))))
Востаннє редагувалось
PS4
в Чет 20 лют, 2020 15:40, всього редагувалось 3 разів.
PS4
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:37
PS4 написав:
delrey.kiev.ua
Я бы сказал что возле ст.м.Выдубичи
__WD__
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38
Serg-ik написав: striped написав:
в общем я не дождусь определения эконома - одни эмоции вижу.
11 лет на форуме и не в курсе что такое эконом?
Вся панель и монолоит, который пенопластиком облеплен, а-ля КГС.
А если облеплена минеральной ватой?
Это эконом или уже что-то другое?
_Mykola_
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39
Investor_K написав: airmax78 написав:
КГС умер для меня. Также как и Геос.
Причина?
Відсутність контролю за вільнолюдьми, які Порушують трасами кондиціонерів тонку матерію прекрасних фасадів.
Ейр любить ходить строем.
Кгс і геос для вільнолюдей!
Востаннє редагувалось
Первый
в Чет 20 лют, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39
Investor_K написав: airmax78 написав:
КГС умер для меня. Также как и Геос.
Причина?
Г0вн0застройщики и да, то что Первый написал.
airmax78
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43
PS4 написав:
возле ст.м. Лыбедская стартует новые проект delrey.kiev.ua
14 квартир на этаже, 3 лифта, 23 этажей
цена от 50 000 грн
калапс жильцов гарантирован
презентация
https://delrey.kiev.ua/delrey_presentation.pdf
представляю как рабочие будут материться когда будут тащить стройматериалы 100 метров по узкому коридору до крайней правой квартиры))))
Прочитал "возле ст. М. Лыбедская" - начал искать. Оказалось - Зализничне шосе. 50К за метр. Отлично.
airmax78
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