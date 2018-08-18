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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3014301530163017

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:17

  Serg-ik написав:
  denstuch написав:купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги.

То есть, Вы решили, что те, кто продавал Вам, продешевили, а Вы снимете сливки еще раз?

Так рОкета уже во всю гудела
denstuch
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:в общем я не дождусь определения эконома - одни эмоции вижу.
11 лет на форуме и не в курсе что такое эконом?
Вся панель и монолоит, который пенопластиком облеплен, а-ля КГС.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:КГС умер для меня. Также как и Геос.


Причина?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:31

  denstuch написав:
  Serg-ik написав:
  denstuch написав:купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги.

То есть, Вы решили, что те, кто продавал Вам, продешевили, а Вы снимете сливки еще раз?

Так рОкета уже во всю гудела

Аркада чи укрбуд?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

возле ст.м. Лыбедская стартует новые проект delrey.kiev.ua
14 квартир на этаже, 3 лифта, 23 этажей
цена от 50 000 грн

калапс жильцов гарантирован
презентация
https://delrey.kiev.ua/delrey_presentation.pdf


представляю как рабочие будут материться когда будут тащить стройматериалы 100 метров по узкому коридору до крайней правой квартиры))))
Востаннє редагувалось PS4 в Чет 20 лют, 2020 15:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:delrey.kiev.ua

Я бы сказал что возле ст.м.Выдубичи
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38

  Serg-ik написав:
  striped написав:в общем я не дождусь определения эконома - одни эмоции вижу.
11 лет на форуме и не в курсе что такое эконом?
Вся панель и монолоит, который пенопластиком облеплен, а-ля КГС.

А если облеплена минеральной ватой?
Это эконом или уже что-то другое?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:КГС умер для меня. Также как и Геос.


Причина?


Відсутність контролю за вільнолюдьми, які Порушують трасами кондиціонерів тонку матерію прекрасних фасадів.
Ейр любить ходить строем.
Кгс і геос для вільнолюдей!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 20 лют, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:КГС умер для меня. Также как и Геос.


Причина?

Г0вн0застройщики и да, то что Первый написал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43

  PS4 написав:возле ст.м. Лыбедская стартует новые проект delrey.kiev.ua
14 квартир на этаже, 3 лифта, 23 этажей
цена от 50 000 грн

калапс жильцов гарантирован
презентация
https://delrey.kiev.ua/delrey_presentation.pdf


представляю как рабочие будут материться когда будут тащить стройматериалы 100 метров по узкому коридору до крайней правой квартиры))))

Прочитал "возле ст. М. Лыбедская" - начал искать. Оказалось - Зализничне шосе. 50К за метр. Отлично.
airmax78
 
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