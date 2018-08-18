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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:07
Долярчик написав:
...а рОкета може і стартане скоро.... так, як деякі інвестори з міцними горішками, повкладали і вже повиводили по кілька лямів в бі-ту-бі
- як то кажуть - "хто грає - той має!"
- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!
Була б у мене квартира Я б теж продав і на всі...
Ви ж надіюсь до тещі переїхали і сюди на всю каклєту. Заздрю.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:19
Первый
... в мене міцні горішки, але не на стільки ж!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:43
Долярчик написав:Первый
... в мене міцні горішки, але не на стільки ж!
Бери приклад з Долярчика:-).
От що пише
"
- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!"
3 місяці і ще одна квартира! 6 місяців і їх вже 4. 9 місяців і їх 8. Яерез рік Ти власник підїзду у Львові!!!!!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:51
Первый написав: Долярчик написав:Первый
... в мене міцні горішки, але не на стільки ж!
Бери приклад з Долярчика:-).
От що пише
"
- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики
вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!"
3 місяці і ще одна квартира! 6 місяців і їх вже 4. 9 місяців і їх 8. Яерез рік Ти власник підїзду у Львові!!!!!
... так, але Долярчик пише там, що молодці ЛЯМОВКЛАДЧИКИ!
- а Долярчик вклав лише пару скромних тисячок
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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