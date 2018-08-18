RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3016301730183019

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:07

  Долярчик написав:...а рОкета може і стартане скоро.... так, як деякі інвестори з міцними горішками, повкладали і вже повиводили по кілька лямів в бі-ту-бі ;)
- як то кажуть - "хто грає - той має!" :D

- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ! ;)


Була б у мене квартира Я б теж продав і на всі...
Ви ж надіюсь до тещі переїхали і сюди на всю каклєту. Заздрю.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15031
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1959 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:19

Первый
... в мене міцні горішки, але не на стільки ж! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 19.10.15
Подякував: 499 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:43

  Долярчик написав:Первый
... в мене міцні горішки, але не на стільки ж! :mrgreen:


Бери приклад з Долярчика:-).
От що пише

"
- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!"


3 місяці і ще одна квартира! 6 місяців і їх вже 4. 9 місяців і їх 8. Яерез рік Ти власник підїзду у Львові!!!!!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15031
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1959 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:51

  Первый написав:
  Долярчик написав:Первый
... в мене міцні горішки, але не на стільки ж! :mrgreen:


Бери приклад з Долярчика:-).
От що пише

"
- і все - реально!
....я ж то вже свій перший внесок вивів(другий - ще ні), отак і ті лямовкладчики вже повиводили свої і за 3 міс. отримають(а деякі - вже отримали) ще раз стільки, скільки була їхня початкова сума вкладу!
ДумайТЕ!"


3 місяці і ще одна квартира! 6 місяців і їх вже 4. 9 місяців і їх 8. Яерез рік Ти власник підїзду у Львові!!!!!

... так, але Долярчик пише там, що молодці ЛЯМОВКЛАДЧИКИ!
- а Долярчик вклав лише пару скромних тисячок :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 19.10.15
Подякував: 499 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3016301730183019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1769, 1770, 1771
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17706 2851776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 10:49
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10412
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17512)
20.02.2020 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.