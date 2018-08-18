Додано: Чет 20 лют, 2020 19:44

Investor_K написав: airmax78 написав: КГС умер для меня. Также как и Геос. КГС умер для меня. Также как и Геос.



Причина? Причина?

А чего не понятно?Люди стараются,однухи по 120 кило денег впаривают,поют ночами о модных МОПах,о том,что как чудесно и прекрасно умирать в дорогих стенах,тут недавно была гениальная идея сделать отдельные кладбища для обладателей шлака из овноблока,но по космичеким прайсам ,ведь выносить будут по мраморной лестнице,а это очень кошерно и модно,о губастых селушках на ресепшине с 5-м размером глаз,которые только и ждут вашего взгляда,а потом овнозастройщики тупо рыл кидают и не платят за "пахание" и проделанный титанический труд превратить курятники в кАнфеткы,вот так и получаются чёрные списки на форуме.Однуха за 120-150 кило денег это конечно приколы нашего городка,реинкарнацияРядом общажка,Подвысоцкого 4-в с прайсом в 2 раза меньше,да есть же ещё Максы в нашей деревне с ведром непристроеного балбаДа и учётную ставку скоро повысят,к сожалению ипотека ниже 15% откладывается на неопределённый срок,жаль,не зробылы мы покращення разом))