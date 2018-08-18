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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3017301830193020

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:11

  antey1969 написав:Стали доходить слухи, что в небольших областных центрах некоторые застройщики в последние пол-года даже чутка снизили цены за квадрат в попытке подогреть падающий спрос

Там с населением траблы. А местные лендлорды уже копытами в бетоне еще начиная с банкопада 2015года.
Спрос снизился - цена снизилась. В Киеве же наоборот...
ДумайТЕ :D
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:11

  antey1969 написав:Стали доходить слухи, что в небольших областных центрах некоторые застройщики в последние пол-года даже чутка снизили цены за квадрат в попытке подогреть падающий спрос

И даже в больших хуторах есть такое , к примеру , в хуторе Днепр говнобракозастройщик Хмельницькбуд с декабря почав предлагать скидки.
п.с. хотя, ради справедливости надо добавить шо, такой шлак застройщик очень успешно продаёт , тоесть есть покупатели.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:24

А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти:

11.02 - 7406/4426
12.02 - 7634/4579 среда
13.02 - 7818/4700 четверг
14.02 - 7768/4713
15.02 - 7646/4647 суббота
16.02 - 7493/4569 воскресенье
17.02 - 7509/4592
18.02 - 7831/4766 вторник
19.02 - 8078/4948
20.02 - 8153/4987 четверг

Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:34

  asti написав:А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти:
20.02 - 8153/4987 четверг

Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.

Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:44

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:КГС умер для меня. Также как и Геос.


Причина?

А чего не понятно?

Люди стараются,однухи по 120 кило денег впаривают,поют ночами о модных МОПах,о том,что как чудесно и прекрасно умирать в дорогих стенах,тут недавно была гениальная идея сделать отдельные кладбища для обладателей шлака из овноблока,но по космичеким прайсам ,ведь выносить будут по мраморной лестнице,а это очень кошерно и модно,о губастых селушках на ресепшине с 5-м размером глаз,которые только и ждут вашего взгляда,а потом овнозастройщики тупо рыл кидают и не платят за "пахание" и проделанный титанический труд превратить курятники в кАнфеткы,вот так и получаются чёрные списки на форуме.

Однуха за 120-150 кило денег это конечно приколы нашего городка,реинкарнация :lol:

Рядом общажка,Подвысоцкого 4-в с прайсом в 2 раза меньше,да есть же ещё Максы в нашей деревне с ведром непристроеного балба 8)

Да и учётную ставку скоро повысят,к сожалению ипотека ниже 15% откладывается на неопределённый срок,жаль,не зробылы мы покращення разом))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:55

  Sinica написав:
  asti написав:А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти:
20.02 - 8153/4987 четверг

Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.

Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.
Количество болванок и флуда примерно одно и тоже в процентном отношении, и этих болванок теперь не так много (по моим наблюдениям процентов 15) особенно после того как ОЛХ прилично подорожал//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:55

  airmax78 написав:
  PS4 написав:возле ст.м. Лыбедская стартует новые проект delrey.kiev.ua
14 квартир на этаже, 3 лифта, 23 этажей
цена от 50 000 грн

калапс жильцов гарантирован
презентация
https://delrey.kiev.ua/delrey_presentation.pdf


представляю как рабочие будут материться когда будут тащить стройматериалы 100 метров по узкому коридору до крайней правой квартиры))))

Прочитал "возле ст. М. Лыбедская" - начал искать. Оказалось - Зализничне шосе. 50К за метр. Отлично.

То есть, 100+ квартир на один лифт Вас не смущает?)))
antey1969
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