Там с населением траблы. А местные лендлорды уже копытами в бетоне еще начиная с банкопада 2015года.
Спрос снизился - цена снизилась. В Киеве же наоборот...
ДумайТЕ
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:11
Там с населением траблы. А местные лендлорды уже копытами в бетоне еще начиная с банкопада 2015года.
Спрос снизился - цена снизилась. В Киеве же наоборот...
ДумайТЕ
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:11
И даже в больших хуторах есть такое , к примеру , в хуторе Днепр говнобракозастройщик Хмельницькбуд с декабря почав предлагать скидки.
п.с. хотя, ради справедливости надо добавить шо, такой шлак застройщик очень успешно продаёт , тоесть есть покупатели.
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:24
А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти:
11.02 - 7406/4426
12.02 - 7634/4579 среда
13.02 - 7818/4700 четверг
14.02 - 7768/4713
15.02 - 7646/4647 суббота
16.02 - 7493/4569 воскресенье
17.02 - 7509/4592
18.02 - 7831/4766 вторник
19.02 - 8078/4948
20.02 - 8153/4987 четверг
Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:34
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.
Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:44
А чего не понятно?
Люди стараются,однухи по 120 кило денег впаривают,поют ночами о модных МОПах,о том,что как чудесно и прекрасно умирать в дорогих стенах,тут недавно была гениальная идея сделать отдельные кладбища для обладателей шлака из овноблока,но по космичеким прайсам ,ведь выносить будут по мраморной лестнице,а это очень кошерно и модно,о губастых селушках на ресепшине с 5-м размером глаз,которые только и ждут вашего взгляда,а потом овнозастройщики тупо рыл кидают и не платят за "пахание" и проделанный титанический труд превратить курятники в кАнфеткы,вот так и получаются чёрные списки на форуме.
Однуха за 120-150 кило денег это конечно приколы нашего городка,реинкарнация
Рядом общажка,Подвысоцкого 4-в с прайсом в 2 раза меньше,да есть же ещё Максы в нашей деревне с ведром непристроеного балба
Да и учётную ставку скоро повысят,к сожалению ипотека ниже 15% откладывается на неопределённый срок,жаль,не зробылы мы покращення разом))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:55
Количество болванок и флуда примерно одно и тоже в процентном отношении, и этих болванок теперь не так много (по моим наблюдениям процентов 15) особенно после того как ОЛХ прилично подорожал//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:55
То есть, 100+ квартир на один лифт Вас не смущает?)))
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
быстрые перепродажи с повышением цены в процессе строительства как правило возможны только в экономе
1к за овер 100к быстро не улетают, это не массовый сегмент
взяли бы на 200к однух в варшавском уже заработали бы
все вышесказанное ИМХО...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:07
Почему был выбран именно тот комплекс?
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
че так происходит с массовыми протестами?
всех селят в цоколе флая?
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