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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3018301930203021

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:42

Понаехал
тролль усохни!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:58

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:возле ст.м. Лыбедская стартует новые проект delrey.kiev.ua
14 квартир на этаже, 3 лифта, 23 этажей
цена от 50 000 грн

калапс жильцов гарантирован
презентация
https://delrey.kiev.ua/delrey_presentation.pdf


представляю как рабочие будут материться когда будут тащить стройматериалы 100 метров по узкому коридору до крайней правой квартиры))))

Прочитал "возле ст. М. Лыбедская" - начал искать. Оказалось - Зализничне шосе. 50К за метр. Отлично.

То есть, 100+ квартир на один лифт Вас не смущает?)))

То есть обыкновенная гостинка, только вдвое дороже.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:48

  Прохожий написав:Понаехал
тролль усохни!

а чего я троль? я за людей беспокоюсь, а ты ватник
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:51

  Понаехал написав:
  Прохожий написав:Понаехал
тролль усохни!

а чего я троль? я за людей беспокоюсь, а ты ватник

ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:52

  Прохожий написав:
  Понаехал написав:
  Прохожий написав:Понаехал
тролль усохни!

а чего я троль? я за людей беспокоюсь, а ты ватник

ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???

Модераторы, забаньте этого ватана. Утомил он. Прохожий- картавый рупор кремлевской пропаганды
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:13

  denstuch написав:
  Serg-ik написав:
  striped написав:по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.

Не сыпте соль на рану, я на это волне взлетающей рОкеты купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги. Но ни одного звонка от реального покупателя не было. Звонки были только от риелтор. Поэтому в моем конкретном случае я уже попал в провал в продажах, но при этом снижение цены не помогло. Сейчас убрал с продажи решил делать ремонт под сдачу, надеюсь не попаду в провал по аренде.


Извините, но вы не участник рынка недвижимости. Вы участник рынка опционов или каких-то ставок. Вы купили Дом, который строится 13 лет и последние 5 лет вот-вот сдастся. При чем когда Вы покупали вы считали что купили ниже рынка-интеесно. Такие дома, если он через даже лет через несколько сдастся это несколько необычная недвига.
Странно с чего принималось решение, схватили как считали дешево и сразу не одну, теперь нет ракеты и что значит ремонт под сдачу. Там же железный забор еще пару недель стоял.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Бывалый написав:Извините, но вы не участник рынка недвижимости. Вы участник рынка опционов или каких-то ставок. Вы купили Дом, который строится 13 лет и последние 5 лет вот-вот сдастся. При чем когда Вы покупали вы считали что купили ниже рынка-интеесно. Такие дома, если он через даже лет через несколько сдастся это несколько необычная недвига.

а чё?
вот гонщик74й купил у ЭБЛ
"вольному воля"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:21

  Прохожий написав:а чё?
вот гонщик74й купил у ЭБЛ
"вольному воля"...

модераторы, когда вы его уже забаните с его флудом?
Понаехал
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