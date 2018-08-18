denstuch написав:

Serg-ik написав: striped написав: по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100? по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?

Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать. Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.

Не сыпте соль на рану, я на это волне взлетающей рОкеты купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги. Но ни одного звонка от реального покупателя не было. Звонки были только от риелтор. Поэтому в моем конкретном случае я уже попал в провал в продажах, но при этом снижение цены не помогло. Сейчас убрал с продажи решил делать ремонт под сдачу, надеюсь не попаду в провал по аренде.