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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3019302030213022

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:57

  Понаехал написав:
  Бывалый написав:.

есть кнопка игнор. не нравится- не терпи.

Давно хочу узнать Где эта кнопка на форуме?
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:01

  Бывалый написав:Тоже не понимаю сколько терпеть этого Понаехал. Здесь что обсуждается недвижимость Махачкалы? Что здесь забыл если каждое сообщение пытается зафлудить; никакого конструктива.

он считает себя потомком графа дэБилла и постоянно акцентирует на этом внимание...тяжелая наследственность знаете ли...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:06

  Прохожий написав: яжелая наследственность знаете ли...

ватан, ты унылый
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:08

  rusramzik написав:Давно хочу узнать Где эта кнопка на форуме?

клацаешь на профиль "Прохожий ватан" и жмеш "Додати в недруги"
вот прям сейчас так сделал и меня не парит о чем там он кудахчет, а у него пукан рвет :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:12

ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:15

rusramzik написав:....

а еще есть кнопочка, что б посмотреть если всетаки заинтересуешься че там у ватана...
Я вот открыл и вижу как изнемогает:

  Прохожий написав:ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К стати, что б не быть голословным про ватана...
  Прохожий написав:...РФ беспокоится о благополучии Украины....

И модераторы это пропускают... фейспалм
Понаехал
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