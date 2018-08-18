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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лют, 2020 23:57
Понаехал написав: Бывалый написав:
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есть кнопка игнор. не нравится- не терпи.
Давно хочу узнать Где эта кнопка на форуме?
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rusramzik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:01
Бывалый написав:
Тоже не понимаю сколько терпеть этого Понаехал. Здесь что обсуждается недвижимость Махачкалы? Что здесь забыл если каждое сообщение пытается зафлудить; никакого конструктива.
он считает себя потомком графа дэБилла и постоянно акцентирует на этом внимание...тяжелая наследственность знаете ли...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:06
Прохожий написав:
яжелая наследственность знаете ли...
ватан, ты унылый
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Понаехал
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:08
rusramzik написав:
Давно хочу узнать Где эта кнопка на форуме?
клацаешь на профиль "Прохожий ватан" и жмеш "Додати в недруги"
вот прям сейчас так сделал и меня не парит о чем там он кудахчет, а у него пукан рвет
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Понаехал
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:12
ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:15
rusramzik написав:....
а еще есть кнопочка, что б посмотреть если всетаки заинтересуешься че там у ватана...
Я вот открыл и вижу как изнемогает:
Прохожий написав:ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
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Понаехал
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:23
К стати, что б не быть голословным про ватана...
Прохожий написав:
...РФ беспокоится о благополучии Украины....
И модераторы это пропускают... фейспалм
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Понаехал
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