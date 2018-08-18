Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти: 20.02 - 8153/4987 четверг
Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.
Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.
airmax78 написав:КГС умер для меня. Также как и Геос.
Причина?
А чего не понятно?
Люди стараются,однухи по 120 кило денег впаривают,поют ночами о модных МОПах,о том,что как чудесно и прекрасно умирать в дорогих стенах,тут недавно была гениальная идея сделать отдельные кладбища для обладателей шлака из овноблока,но по космичеким прайсам ,ведь выносить будут по мраморной лестнице,а это очень кошерно и модно,о губастых селушках на ресепшине с 5-м размером глаз,которые только и ждут вашего взгляда,а потом овнозастройщики тупо рыл кидают и не платят за "пахание" и проделанный титанический труд превратить курятники в кАнфеткы,вот так и получаются чёрные списки на форуме.
Однуха за 120-150 кило денег это конечно приколы нашего городка,реинкарнация
Рядом общажка,Подвысоцкого 4-в с прайсом в 2 раза меньше,да есть же ещё Максы в нашей деревне с ведром непристроеного балба
Да и учётную ставку скоро повысят,к сожалению ипотека ниже 15% откладывается на неопределённый срок,жаль,не зробылы мы покращення разом))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
asti написав:А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти: 20.02 - 8153/4987 четверг
Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.
Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.
Количество болванок и флуда примерно одно и тоже в процентном отношении, и этих болванок теперь не так много (по моим наблюдениям процентов 15) особенно после того как ОЛХ прилично подорожал//)
denstuch написав:Я выставлял за 105. Не отношусь к перечисленной вами целевой аудитории. Ни одного реального звонка за пол года, только риелтор! Поэтому из моей практики целевая аудитория по этому объекту риелтор других интересующихся не было.
быстрые перепродажи с повышением цены в процессе строительства как правило возможны только в экономе 1к за овер 100к быстро не улетают, это не массовый сегмент взяли бы на 200к однух в варшавском уже заработали бы все вышесказанное ИМХО...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Яка цільова аудиторія покупців однушок за 120-150к$ ? Коханки патріотів та зелених реформаторів?
Я выставлял за 105. Не отношусь к перечисленной вами целевой аудитории. Ни одного реального звонка за пол года, только риелтор! Поэтому из моей практики целевая аудитория по этому объекту риелтор других интересующихся не было.
striped написав:по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?
Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.
Не сыпте соль на рану, я на это волне взлетающей рОкеты купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги. Но ни одного звонка от реального покупателя не было. Звонки были только от риелтор. Поэтому в моем конкретном случае я уже попал в провал в продажах, но при этом снижение цены не помогло. Сейчас убрал с продажи решил делать ремонт под сдачу, надеюсь не попаду в провал по аренде.
Извините, но вы не участник рынка недвижимости. Вы участник рынка опционов или каких-то ставок. Вы купили Дом, который строится 13 лет и последние 5 лет вот-вот сдастся. При чем когда Вы покупали вы считали что купили ниже рынка-интеесно. Такие дома, если он через даже лет через несколько сдастся это несколько необычная недвига. Странно с чего принималось решение, схватили как считали дешево и сразу не одну, теперь нет ракеты и что значит ремонт под сдачу. Там же железный забор еще пару недель стоял.
Бывалый написав:Извините, но вы не участник рынка недвижимости. Вы участник рынка опционов или каких-то ставок. Вы купили Дом, который строится 13 лет и последние 5 лет вот-вот сдастся. При чем когда Вы покупали вы считали что купили ниже рынка-интеесно. Такие дома, если он через даже лет через несколько сдастся это несколько необычная недвига.
а чё? вот гонщик74й купил у ЭБЛ "вольному воля"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
striped написав:по идее после того как разобрали самые ликвидные предложения в экономе начнется движение в следующем сегменте. Кстати, какие границы у следующего сегмента? Эконом я так понимаю заканчивается в границе 50К? Потом 50-75? или сразу до 100?
Дальше будет провал в продажах, поскольку разобрали то, на что денег хватило. И цену придётся снижать.
Не сыпте соль на рану, я на это волне взлетающей рОкеты купил две однушки по переуступке, при чем купил на много дешевле от самой низкой цены на аналоги в этих ЖК. Сразу выставил на продажу с небольшой наценкой, цену поставил на 15% дешевле от самой низкой на аналоги. Но ни одного звонка от реального покупателя не было. Звонки были только от риелтор. Поэтому в моем конкретном случае я уже попал в провал в продажах, но при этом снижение цены не помогло. Сейчас убрал с продажи решил делать ремонт под сдачу, надеюсь не попаду в провал по аренде.
Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики. У нас очень значимо уже почти год растет розничная торговля. Вот уже шесть месяцев точно год к году выше 10%. Остальное индивидуальное потребление тоже растет. (Пассажирские перевозки, туризм внутренний и внешний и т.д.) То есть конечное потребление растет. При этом рост тарифов был выше и инфляции, и отраженного в статистике роста доходов. То есть вырасти потребление за счет скажем снижения коммуналки, проезда, связи и т.д. не могло никак. При этом официальный рост доходов очень скромный. Социалка и зарплаты в госсекторе не росли и даже не везде индексировались. Переводы и зарплаты из-за рубежа выросли, но на значительно меньшие суммы. Некоторый вклад в рост потребления дали, но незначительный процент. Депозиты выросли сильнее, чем потребительские кредиты. Валюты куплено по данным НБУ на 3+ лярда больше, чем продано. Так что на проедание запасов не похоже. Да, заметно упал инвестиционный импорт и в целом инвестиции в основной капитал. Теоретически эти деньги могли были быть перенаправлены в потребление. Но в такое объяснение я не верю. У нас инвестирование осуществляет хорошо если 1% населения, а в рознице их вклад значительно меньше. Итого имеем заметный рост потребления, прекрасно видный в статистике. При этом в статистике не видим и близко сопоставимого роста доходов населения или экономики в целом. Мягко говоря, довольно противоречивые данные. Не верить статистике в части потребления никаких оснований нет. Вижу только два возможных объяснения или их комбинацию. Или на фоне сохраняющихся доходов очень сильно вырос покупательский оптимизм и люди начали тратить, а не откладывать. Теоретически возможно. Но не подтверждается данными о динамике депозитов, ОВГЗ и покупки валюты. Потому что в этом случае видимая часть накоплений должна была бы падать. Или имеется значительный рост теневых доходов, естественно не попавших в статистику. При нашей доле теневого сектора вполне возможный вариант. Но опять же не понятно, за счет каких факторов мог быть такой значимый рост теневого сектора без пропорционального роста белого.