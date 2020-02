Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:37



У нас очень значимо уже почти год растет розничная торговля. Вот уже шесть месяцев точно год к году выше 10%. Остальное индивидуальное потребление тоже растет. (Пассажирские перевозки, туризм внутренний и внешний и т.д.)

То есть конечное потребление растет. При этом рост тарифов был выше и инфляции, и отраженного в статистике роста доходов. То есть вырасти потребление за счет скажем снижения коммуналки, проезда, связи и т.д. не могло никак.

При этом официальный рост доходов очень скромный. Социалка и зарплаты в госсекторе не росли и даже не везде индексировались. Переводы и зарплаты из-за рубежа выросли, но на значительно меньшие суммы. Некоторый вклад в рост потребления дали, но незначительный процент.

Депозиты выросли сильнее, чем потребительские кредиты. Валюты куплено по данным НБУ на 3+ лярда больше, чем продано. Так что на проедание запасов не похоже.

Да, заметно упал инвестиционный импорт и в целом инвестиции в основной капитал. Теоретически эти деньги могли были быть перенаправлены в потребление. Но в такое объяснение я не верю. У нас инвестирование осуществляет хорошо если 1% населения, а в рознице их вклад значительно меньше.

Итого имеем заметный рост потребления, прекрасно видный в статистике. При этом в статистике не видим и близко сопоставимого роста доходов населения или экономики в целом. Мягко говоря, довольно противоречивые данные. Не верить статистике в части потребления никаких оснований нет.

Вижу только два возможных объяснения или их комбинацию.

Или на фоне сохраняющихся доходов очень сильно вырос покупательский оптимизм и люди начали тратить, а не откладывать. Теоретически возможно. Но не подтверждается данными о динамике депозитов, ОВГЗ и покупки валюты. Потому что в этом случае видимая часть накоплений должна была бы падать.

Или имеется значительный рост теневых доходов, естественно не попавших в статистику. При нашей доле теневого сектора вполне возможный вариант. Но опять же не понятно, за счет каких факторов мог быть такой значимый рост теневого сектора без пропорционального роста белого.



