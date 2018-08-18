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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3018301930203021

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:51

  kingkongovets написав:Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики.

Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:очень сильно вырос покупательский оптимизм и люди начали тратить, а не откладывать

... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:53

  Sinica написав:
  asti написав:А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти:
20.02 - 8153/4987 четверг

Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.

Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.


На ОЛХ мало "торпед" і "заманух" від ріелторів.
Їх більше на ЛУН.уа.

Те, що кількість новобудних квартир в продажу збільшується - не підлягає жодному сумніву.
Питання лише в тому, хто їх розкупить.
Негри з Зімбабве чи Єгиптоси з нільської дельти????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:54

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики.

Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.


Повірю в збільшення доходів, коли умовний Сержик, скаже що його котлета з 50000$ виросла хоча б до 60000$ за рік, а так популізм.

П.с і віслюку з села зрозуміло за рахунок задавлення бізу.
Ось наприклад є пиріг фінансів в країні.
60% офіційно, 40% тіньовий, піявки владні давлячи тіньовий ринок скажімо на 10% отримують +5% до офіцвйної статистикич але вже маємо зменшення реальних величин на 5% (40-10+5)
xio13
 
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