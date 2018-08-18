Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:51
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:53
На ОЛХ мало "торпед" і "заманух" від ріелторів.
Їх більше на ЛУН.уа.
Те, що кількість новобудних квартир в продажу збільшується - не підлягає жодному сумніву.
Питання лише в тому, хто їх розкупить.
Негри з Зімбабве чи Єгиптоси з нільської дельти????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:54
Повірю в збільшення доходів, коли умовний Сержик, скаже що його котлета з 50000$ виросла хоча б до 60000$ за рік, а так популізм.
П.с і віслюку з села зрозуміло за рахунок задавлення бізу.
Ось наприклад є пиріг фінансів в країні.
60% офіційно, 40% тіньовий, піявки владні давлячи тіньовий ринок скажімо на 10% отримують +5% до офіцвйної статистикич але вже маємо зменшення реальних величин на 5% (40-10+5)
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