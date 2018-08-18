Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:03

kingkongovets

Он по образованию физик, юрист и ...Министр сборов и поборов по убеждениям. Потому и не осилил.

Говорит о росте депозитов, не говорит о том, чьи депозиты растут-физиков или юриков? Учитывает рост эмиссии НБУ через ОВГЗ? Смотрит среднюю сумму депозита у физлица?

Говорит о росте торговли. Но её надо рассматривать по регионам.

В камментах правильно написали: торговлю прижали, она вынуждена бить чеки.

Кстати, торговцы импортом снижают свои цены, у них более половины затрат в стоимости товара-валюта, упавшая в цене. Там есть конкуренция. Торговцы и производители отечественного товара цены не снижают. Народ берет импорт

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s