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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3018301930203021

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:51

  kingkongovets написав:Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики.

Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:очень сильно вырос покупательский оптимизм и люди начали тратить, а не откладывать

... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:53

  Sinica написав:
  asti написав:А тем временем количество предложений на ОЛХ 1-2х комнатных квартир от 2 этажа и выше в ценовом диапазоне от 28 до 68 тыс долларов продолжает расти:
20.02 - 8153/4987 четверг

Как видим, предложение в самом ликвидном ценовом сегменте растет. Интересно, это глобальный тренд или просто рынок просыпается после зимней спячки. Жаль, нет данных за аналогичный период прошлого года.
Растет количество квартир выставляемых на продажу или количество болванок от агентов, которыми они флудят на ОЛХ заливая бабло в рекламу.

Не хочу задеть, но как по мне, это совсем не показатель, т.к. на 1 реальную квартиру может быть более 10 болванок агентов.


На ОЛХ мало "торпед" і "заманух" від ріелторів.
Їх більше на ЛУН.уа.

Те, що кількість новобудних квартир в продажу збільшується - не підлягає жодному сумніву.
Питання лише в тому, хто їх розкупить.
Негри з Зімбабве чи Єгиптоси з нільської дельти????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:54

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики.

Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.


Повірю в збільшення доходів, коли умовний Сержик, скаже що його котлета з 50000$ виросла хоча б до 60000$ за рік, а так популізм.

П.с і віслюку з села зрозуміло за рахунок задавлення бізу.
Ось наприклад є пиріг фінансів в країні.
60% офіційно, 40% тіньовий, піявки владні давлячи тіньовий ринок скажімо на 10% отримують +5% до офіцвйної статистикич але вже маємо зменшення реальних величин на 5% (40-10+5)
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:03

kingkongovets
Он по образованию физик, юрист и ...Министр сборов и поборов по убеждениям. Потому и не осилил.
Говорит о росте депозитов, не говорит о том, чьи депозиты растут-физиков или юриков? Учитывает рост эмиссии НБУ через ОВГЗ? Смотрит среднюю сумму депозита у физлица?
Говорит о росте торговли. Но её надо рассматривать по регионам.
В камментах правильно написали: торговлю прижали, она вынуждена бить чеки.
Кстати, торговцы импортом снижают свои цены, у них более половины затрат в стоимости товара-валюта, упавшая в цене. Там есть конкуренция. Торговцы и производители отечественного товара цены не снижают. Народ берет импорт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:07

від Подоляка

....від Подоляка

Пятое: мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры... сепаратизма... Шестое (и самое важное): частично остановить распад государства можно только жестокими кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов.

Більше тутай https://www.facebook.com/mpodolyak2?__t ... h0&fref=nf

Мені соромно, що в мене український паспорт(((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры... сепаратизма...

Санжары? Фигня это всё. Люди живут в своём маленьком мирке, не выезжают никуда в силу бедности и нищеты. От большого мира и цивилизации они почти отрезаны. И вдруг в этот маленький мирок вторгается глобальная чума. Конечно они сражаются с нею
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

З валютної гілки: "По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %"

Так шо ростішки з недобудами, тримайтесь ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:28

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики.

Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.

Человек так же не указал рост потребления в тоннах вырос или в гривнах. На полках стало значительно, по сравнению с прошлым годом, больше ассортимента из европейских стран, а вот укр.продукт уверенно дорожает в цене. Поэтому потребление в грн растёт :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:"По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %"
Так шо ростішки з недобудами, тримайтесь ))))

НДС платится с 21 по 30 число
Налог на прибыль за 2019 год платится вообще в марте.
Так что растишкам эта инфа никак не страшна.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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