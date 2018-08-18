Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:51
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... нічого подібного!
- доказано на валютній гілці Долярчиком і Будівельником!
.... ~ - 10% за січень/до січня милого року!
- а може колега Фріз, своїми доходами/продажами скаже щось інше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:53
На ОЛХ мало "торпед" і "заманух" від ріелторів.
Їх більше на ЛУН.уа.
Те, що кількість новобудних квартир в продажу збільшується - не підлягає жодному сумніву.
Питання лише в тому, хто їх розкупить.
Негри з Зімбабве чи Єгиптоси з нільської дельти????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:54
Повірю в збільшення доходів, коли умовний Сержик, скаже що його котлета з 50000$ виросла хоча б до 60000$ за рік, а так популізм.
П.с і віслюку з села зрозуміло за рахунок задавлення бізу.
Ось наприклад є пиріг фінансів в країні.
60% офіційно, 40% тіньовий, піявки владні давлячи тіньовий ринок скажімо на 10% отримують +5% до офіцвйної статистикич але вже маємо зменшення реальних величин на 5% (40-10+5)
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:03
kingkongovets
Он по образованию физик, юрист и ...Министр сборов и поборов по убеждениям. Потому и не осилил.
Говорит о росте депозитов, не говорит о том, чьи депозиты растут-физиков или юриков? Учитывает рост эмиссии НБУ через ОВГЗ? Смотрит среднюю сумму депозита у физлица?
Говорит о росте торговли. Но её надо рассматривать по регионам.
В камментах правильно написали: торговлю прижали, она вынуждена бить чеки.
Кстати, торговцы импортом снижают свои цены, у них более половины затрат в стоимости товара-валюта, упавшая в цене. Там есть конкуренция. Торговцы и производители отечественного товара цены не снижают. Народ берет импорт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:07
від Подоляка
....від Подоляка
Пятое: мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры... сепаратизма... Шестое (и самое важное): частично остановить распад государства можно только жестокими кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов.
Більше тутай
Мені соромно, що в мене український паспорт(((
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Санжары? Фигня это всё. Люди живут в своём маленьком мирке, не выезжают никуда в силу бедности и нищеты. От большого мира и цивилизации они почти отрезаны. И вдруг в этот маленький мирок вторгается глобальная чума. Конечно они сражаются с нею
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
З валютної гілки: "По состоянию на 20.02.2020 года бюджет выполнен на 42.02 %"
Так шо ростішки з недобудами, тримайтесь ))))
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:28
Человек так же не указал рост потребления в тоннах вырос или в гривнах. На полках стало значительно, по сравнению с прошлым годом, больше ассортимента из европейских стран, а вот укр.продукт уверенно дорожает в цене. Поэтому потребление в грн растёт
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
НДС платится с 21 по 30 число
Налог на прибыль за 2019 год платится вообще в марте.
Так что растишкам эта инфа никак не страшна.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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